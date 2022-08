Stash “dipendente dal pancione”: punta al terzo figlio con Giulia Belmonte?/ Tutto fa pensare che…

Stash Fiordispino, l’ex Amici diventa papà bis: tutte le emozioni in un post

É un periodo d’oro per Stash Fiordispino, leader dei The Kolors, che dopo la sua riconfermata partecipazione nel ruolo di giudice al serale del talent di Canale 5, Amici, per Amici 21 di Maria De Filippi, condivide ora la gioia del suo secondo figlio in arrivo. A quasi due anni di distanza dalla nascita della primogenita Grace, il frontman dei The Kolors ha dato annuncio che lui insieme alla fidanzata Giulia Belmonte sono in attesa della secondogenita, la cui gravidanza sta ormai giungendo alle battute finali.

Grace e la figlia in arrivo di Stash/ Lui: "qui siamo già tutti innamorati di te"

Il cantautore pop vive un’estate all’insegna delle emozioni più disparate, dal nonché oltre alla preannunciata nascita in arrivo lui é alle prese con i concerti del suo tour, in giro per l’Italia. E proprio a ridosso dell’ultimo viaggio che lo vede distante da casa e anche dalla dolce metà che sta per diventare mamma bis, Stash si é detto in preda alle emozioni più disparate, in confidenza con i fan, via social:In questi giorni di tour intenso, prima della pausa di metà agosto, ho vissuto emozioni contrastanti… ormai siamo agli sgoccioli con la gravidanza e la bimba potrebbe nascere da un momento all’altro, quindi sapevo che sarebbe potuta arrivare la famosa telefonata che aspettavo anche quando mi trovavo sul palco (tralasciando l’ansia che ho provato quando mi trovavo a 7/8 ore di distanza!)”. E non è tutto.

Stash, che succede con Giulia prima del parto?/ Lei gli scrive...

Stash Fiordispino e l’emozione del tocco del pancione di mamma Giulia Belmonte

Perché, poi, Stash Fiordispino ha aggiunto nel suo messaggio quali sono state le sue grandi sensazioni vissute per il semplice fatto di aver accarezzato il pancione della sua amata, non appena rientrato a casa dalle donne più importanti della sua vita, ovvero Giulia e Grace: “Oggi sono tornato a casa e non immaginate cosa ho provato quando ho abbracciato la mia piccola grande famiglia dopo questi giorni… Una delle cose più assurde durante la gravidanza è il “rapporto” che si instaura col pancione! Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza… non so se è una cosa che capita a tutti, ma io per la seconda volta sto provando esattamente la stessa sensazione. Un legame così intenso! …E già so che che proverò nostalgia quando non l’avrò più accanto da accarezzare”.

THE KOLORS E STASH/ "Finalmente torniamo sul palco dopo due anni di Medioevo"

Il tour di Stash, intanto, riprenderà il prossimo 18 agosto 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA