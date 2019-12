Stash disattiva Instagram/ “Ho avuto conferma della bruttezza degli esseri umani”

La notizia è delle ultime ore e ha lasciato i fan senza parole: Stash Fiordispino, il frontman dei The Kolors, ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram. Una decisione improvvisa che ha creato un po’ di perplessità e che ha portato poi il cantante e professore di Amici a spiegare: “Tranquilli… ho disattivato io l’account Insta… domani tornerà attivo. Grazie per il supporto!”. Molti hanno chiesto spiegazioni al leader dei The Kolors, che di fronte alle tantissime domande ha deciso di entrare nei dettagli. “Era già deciso – ha spiegato il cantante – che lo facessi oggi, tranquilli… però la vita è talmente assurda che crea delle coincidenze perfette…”. Stash però non ha spiegato il motivo di questa decisione, anche se le sue parole successivamente si fanno amare.

Stash, sfogo su Instagram: “Bruttezza umana!”

“Proprio stamattina – ha infatti dichiarato Stash – ho avuto un’altra conferma della bruttezza umana che purtroppo prevale sui social (Instagram è il più ‘impestato’ perché appunto è il più utilizzato)… spesso però, quasi simpaticamente, quell’atteggiamento velenoso, figlio di una frustrazione di base, ci fa aprire gli occhi su delle cose che diamo quasi per scontate…”. Il frontman dei The Kolors continua a rimanere sul generico ma è chiaro che sia accaduto qualcosa che ha fortemente infastidito il prof di Amici. Il cantante ha poi concluso: “Ed eccoci qui a ringraziare per l’ennesima volta la vita che non smette mai di stupirci… è un paradosso! E proprio per questo è (in questo caso) divertente.. giuro che sto ridendo da quando ho aperto gli occhi! Anyway, vi voglio bene!”.

