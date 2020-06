Stash e The Kolors rinunciano posto di finalisti/ Segreto con Maria..(Amici Speciali)

Pubblicità

Ed eccoci qui ad un passo dalla finalissima di Amici Speciali che, al contrario di quanto stanno dicendo ancora nei promo, non li vedrà tra i finalisti. Con un video messaggio pubblicato mercoledì sera, il frontman della band nota ai fan del programma di Maria de Filippi, hanno annunciato di aver deciso di rinunciare al posto tra i finalisti perché già hanno avuto varie occasioni per farsi notare sin da quando, ormai cinque anni fa, hanno alzato la coppa dei vincitori entrando nella storia del programma come la prima band a farlo. Da allora Stash ha portato a casa premi, dischi d’oro, vendite e collaborazioni di successo per poi tornare proprio in quella stessa scuola che lo aveva lanciato ma questa volta come professore, proprio per via di quello che è successo in questi due anni e del suo ruolo di mentore di alcuni ragazzi, ha deciso di lasciare il suo posto in finale a qualcuno che ne avesse più bisogno affidando agli altri finalisti la scelta finale che, a quando pare, è ricaduta su Umberto, il ballerino di latino.

Pubblicità

STASH E IL SEGRETO CON MARIA DE FILIPPI

In particolare, Stash ha spiegato: “Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista, sin da subito, sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante”. In molti hanno pensato che sia proprio questo il segreto condiviso con Maria de Filippi convinti che Stash avesse già fatto questa scelta ancora prima di conoscere il responso, ma se così non fosse? La conduttrice ha rivelato ai fan del programma che Stash ha fatto qualcosa di molto importante, qualcosa che, solo a nominarla, ha fatto venire le lacrime agli occhi al frontman che ha liquidato subito la cosa con “sei la solita stron*a” diretto alla sua “mamma” artistica. E allora di cosa si tratta e qual è il segreto che li lega? Forse potremo saperne di più proprio questa sera quando Stash salirà sul palco non solo per cantare ma anche per qualche rivelazione importante. Chi prenderà il posto dei The Kolors? Non è un mistero visto che sui social della trasmissione è stato già fatto il nome di Umberto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA