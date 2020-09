Stash e The Kolors/ Tra i concerti e la paternità: momento speciale

Ci saranno anche i The Kolors di Stash Fiordispino a Viaggio nella Musica, appuntamento televisivo speciale per i Music Awards. La band si è appena rimessa in moto dopo la sosta forzata del lockdown, con la loro formazione di sempre che è quella composta dal leader Antonio Stash Fiordispino a voce, chitarra e pianoforte, Alex Fiordispino, cugino del cantante, alla batteria e Daniele Mona al basso. L’avventura dei The Kolors è nata nel talent show “Amici” di Maria De Filippi ma ha saputo camminare solidamente sulle proprie gambe, in un futuro che ha visto Stash e compagni mietere dischi d’oro e grandi successi nei concerti. I bagni di folla sono per ora un ricordo del passato non solo per i The Kolors ma per tutti i protagonisti della scena musicale italiana e internazionale, ma manifestazioni come questa o il recente appuntamento con “Battiti Live 2020” sono stati importantissimi per riavvicinare il pubblico ai loro beniamini e poter tornare a gustare, anche se a distanza, delle esibizioni dal vivo.

I THE KOLORS A VIAGGIO NELLA MUSICA

Difficilissimo come per tutti a livello professionale, per Stash Fiordispino il 2020 ha portato però una notizia straordinaria a livello personale. Il leader dei The Kolors infatti diventerà presto papà, visto che nello scorso mese di giugno è stata annunciata la gravidanza dell’attuale compagna del musicista, la giornalista e showgirl abruzzese Giulia Belmonte. Una storia che ha visto Stash rimettersi in gioco dopo la separazione da quella che era stata la sua fidanzata storica, Carmen Fiorentino, un amore finito nel 2017 dopo 10 anni passati insieme. Ma ora sembra davvero essere Giulia la donna della vita di Stash, considerando che l’unione sarà benedetta da una nuova nascita. I due sanno già che nascerà una bambina: l’annuncio è stato dato anche sui seguitissimi profili social di Stash, che solo su Instagram può contare sul sostegno di oltre un milione di followers. Un vero fenomeno musicale che ora si è rinnovato, col nuovo singolo “Non è vero” che sta riportando i The Kolors in giro per l’Italia in queste prime esibizioni dal vivo post-lockdown.



