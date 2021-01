Statua Equestre di Marco Aurelio in Campidoglio/ Roma, il grande Michelangelo

La Statua Equestre di Marco Aurelio si trova in Campidoglio a Roma ed è tra i protagonisti del programma Viaggio nella Grande Bellezza – Roma condotto da Cesare Bocci su Canale 5. Si tratta di una scultura di bronzo dorato che rappresenta l’imperatore Marco Aurelio mentre cavalca uno splendido equino. L’autore è sconosciuto e la datazione è attorno al XVI secolo appunto in Piazza del Campidoglio dove è stata poi sostituita da una copia. L’originale infatti si trova all’interno del Palazzo dei Conservatori ovviamente per evitare di esporla a possibili atti di vandalismo. La statua è speciale anche per un altro motivo visto che si tratta dell’unica statua equestre di epoca classica che è arrivata ad oggi praticamente integra.

Campidoglio, il grande Michelangelo Buonarroti a Roma

Il Campidoglio, o Palazzo Senatorio, è il municipio più antico del mondo visto che riveste questo ruolo per la città di Roma dal 1144. Costruito tra il XII e il XIII secolo fu ristrutturato con grandissima sapienza da Michelangelo Buonarroti nel XVI secolo quando ne supervisionò i lavori. Sicuramente si nota lo stile rinascimentale che grazie proprio a Michelangelo ha permesso di respirare e di evolversi rispetto alla versione originale. Sorge sulle rovine del Tabularium e del tempio di Veiove e successivamente fu ristrutturato sotto la supervisione di un altro grandissimo artista come Giacomo Della Porta.



