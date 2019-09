Stefania Brassi ex moglie Riccardo Fogli/ Colpo di fulmine e primogenito Alessandro

Il 1992 sarà un anno importante per Stefania Brassi, attrice italiana e futura compagna di vita di Riccardo Fogli. All’epoca infatti l’artista dei Pooh è ancora sposato con la prima moglie Viola Valentino, che tradirà più volte e che sceglierà di lasciare vent’anni più tardi dal fatidico sì. Il merito di questa nuova unione è da attribuire a Dov’era lei a quell’ora?, un film diretto da Antonio Maria Magro in cui Fogli assume il doppio ruolo di Andrea del Bianco ed Enrico Brancati. L’amore fra i due sarà un vero colpo di fulmine ed appena un anno più tardi quel primo incontro nasce Alessandro Sigfrido, il primo figlio per entrambi. Intanto Riccardo riceverà le carte del divorzio da Viola e chiuderà una parentesi importante della sua vita sentimentale. Stefania rappresenterà così una grande svolta per il volto storico dei Pooh, ma non rimarrà troppo al suo fianco. Nel ’95 infatti Riccardo incontrerà per la prima volta la sua seconda e futura moglie, Karin Trentini, che sposerà nel 2010.

Stefania Brassi ex moglie Riccardo Fogli, la famiglia allargata

La famiglia allargata è nata per caso per Stefania Brassi, madre del primo figlio di Riccardo Fogli e sua seconda compagna di vita. I due artisti non convoleranno mai a nozze, ma per via di quell’erede rimarranno sempre uniti. Anche quando Riccardo sceglierà di lasciarla per volare fra le braccia della ben più giovane Karin Trentini, che darà alla luce la sua secondogenita Michelle Marie. A differenza della rivale più giovane, Stefania sceglierà di non finire al centro dei riflettori per la via della sua relazione con Fogli, lasciando piuttosto che sia la sua carriera nel mondo del cinema a parlare per lei. Riccardo Fogli invece sarà presente nell’omaggio ai Pooh che Techetechetè trasmetterà nella puntata di oggi, giovedì 12 settembre 2019. I rapporti fra i due ex compagni intanto non saranno forse del tutto armoniosi, anche se secondo il cantante sono riusciti nel tempo a trovare un loro equilibrio, in cui per lo meno manca la componente conflittuale. Stefania aveva già fatto la sua avanzata verso l’altare con Antonio Maria Magro, il regista che contribuirà in qualche modo alla conoscenza fra la donna e Fogli. Sceglierà dopo Riccardo di unirsi ad un altro uomo, di cui però non abbiamo notizia. “Alessandro ha anche un’altra sorella, figlia della mia ex Stefania e del suo compagno, e spesso viene anche lei a trovarci nella mia casa di Bologna o al bed and breakfast”, rivela l’ex dei Pooh alcuni anni fa al sito Il grande Cocomero.

