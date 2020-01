Stefania Corona, moglie Alvaro Vitali/ “Me ne hanno dette tante ma…” (Vieni da me)

STEFANIA CORONA, MOGLIE DI ALVARO VITALI A VIENI DA ME

Alvaro Vitali a “Vieni da me” ha parlato anche della moglie Stefania Corona. Da Caterina Balivo ha raccontato ad esempio come l’ha conosciuta e come è nato il loro amore. «Mi sono innamorato di lei perché canta bene ed è balla. Gli uomini che fanno ridere funzionano, forse è andata così. Quando l’ho vista sono impazzito, il giorno dopo le chiesi di uscire. Ho inventato un po’… Le dissi che mi serviva una cantante. Lei accettò subito, ma da lì l’avevo sempre alle serate, anche se non serviva». Poi Stefania Corona è entrata in studio e ha detto la sua: «Io sono una cretina, mi sono emozionata là dietro… Ancora mi emoziono per questo ometto. Siamo carini dai». Poi ha aggiunto: «Ha parlato della sua carriera, ma posso dire una cosa? Questo signore fa 70 anni lunedì». Sulla loro relazione ha spiegato: «È divertente, ma mi fa anche arrabbiare perché le cose alla leggera. Lui ha sempre la battuta pronta, ma questa cosa ci fa andare avanti da 22 anni». Sulle reazioni invece alla notizia della loro relazione: «Mio fratello è felicissimo, lo aveva seguito». Ma non è stato sempre facile per Stefania Corona e Alvaro Vitali: «Arrivavamo da precedenti matrimoni con figli piccini quindi non è stato facile. Me ne hanno dette di tutti i colori. Mi dicevano che l’avevo scelto per i soldi perché non è bello come Brad Pitt».

