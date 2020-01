Alvaro Vitali/ “Federico Fellini? Un faro, ma aveva un viziaccio…” (Vieni da me)

Alvaro Vitali a “Vieni da me” per raccontarsi attraverso la cassettiera di Caterina Balivo. Si parte dal grande maestro, Federico Fellini, che lo ha lanciato nel cinema. Ad oggi è l’unico ad aver fatto quattro film consecutivi con lui. «Mi prese in simpatia, si divertiva tantissimo con me. Mi parlava dei suoi film. I primi anni lo chiamavo dottore, poi lo chiamavo faro perché ci illuminava». Lui che faceva l’elettricista fu notato da un collaboratore di Fellini che lo invitò a fare un provino. «Trovai una marea di gente, una cosa assurda. Andai la mattina alle 7 e alle 21 eravamo rimasti io e un ragazzetto di Napoli. Siamo entrati e ho visto un faro. Vedevo solo luce, ma sentivo una vocina». Fellini chiese loro di fare il fischio del merlo, ma anche se non andò benissimo convinse il grande regista: «Prendete lui che l’altro aspetta ancora il merlo», disse Fellini al provino. I due ebbero poi modo di conoscersi anche fuori dal set.

ALVARO VITALI A VIENI DA ME: DA FELLINI A PIERINO

Alvaro Vitali e Federico Fellini si divertivano tanto insieme. «Mi invitava sempre a cena, anche se avevo già mangiato», ha raccontato l’attore a “Vieni da me”. Una gran bella alchimia tra i due. «Aveva solo un viziaccio: quando parlava alle comparse usava il megafono. Una volta mi urlò nell’orecchio…», un altro aneddoto ricordato dall’attore. Ma Fellini non si è mai tirato indietro dall’aiutarlo. «Una volta gli dissi che non potevo fare più film perché il mio titolare voleva licenziarmi visto che non c’ero mai. Lui mi disse di andare a lavorare da lui, anche se non servivo. E lo ha fatto per sei mesi». Ma Vitali ha lavorato anche con Monicelli, Polanski e Risi, tra i più grandi registi al mondo. Ma il personaggio più grande resta “Pierino”: «Ho fatto 150 film, ma lui è la mia vita. Lui mi ha fatto conoscere nel mondo. Con lui è stato impressionante, è la mia vita». Eppure ha fatto solo quattro film interpretando Pierino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA