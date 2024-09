Chi è Stefania Orlando: tutto su di lui

Stefania Orlando è da anni protagonista del mondo dello spettacolo. Conduttrice, showgirl e con una grande passione per la musica, Stefania Orlando, nel corso della propria carriera, non si è fatta mancare nulla partecipando anche al Grande Fratello Vip. Nel corso degli anni ha condotto programmi come Scommettiamo che…?, I Fatti vostri, Unomattina in famiglia, Buon pomeriggio Estate. E’ stata, inoltre, concorrente di Tale e Quale Show oltre ad essere opinionista prima de La vita in diretta e poi di Pomeriggio 5.

Per quanto riguarda la vita privata, la Orlando non ha figli, ma è stata sposate due volte anche se entrami i matrimoni sono finiti. La showgirl, infatti, è stata sposata con Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi. Attualmente ha una storia con Marco Zechini, avvocato e professore romano.

Chi sono i genitori di Stefania Orlando

Stefania Orlando è il frutto di un grande amore, quello tra papà Pietro Romano e mamma Annamaria che si amano ancora oggi, come il primo giorno. Spesso, la showgirl pubblica video in cui è insieme ai genitori con i quali si concede colazioni e pranzi godendosi la loro presenza. In occasione del novantesimo compleanno di papà Pietro, Stefania aveva scritto: “Auguri papà, oggi fai 90 anni e sei ancora un pischello!“. A novembre, invece, la showgirl festeggerà i 90 anni di mamma Annamaria.

“Con mia mamma non c’è mai stato questo problema. Noi abbiamo sempre avuto un rapporto molto carnale, fatto di abbracci e baci”, aveva detto a Silvia Toffanin nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo. E sulla splendida storia d’amore dei genitori, aveva aggiunto: “I miei genitori stanno insieme da 58 anni. Hanno avuto tanti momenti di crisi, da adolescente spesso ero convinta anche che si sarebbero lasciati, e invece oggi sembrano due fidanzatini. Loro sono l’esempio di una coppia che supera qualsiasi ostacolo“.