Stefania Orlando e Andrea Roncato ancora in guerra?/ Dalle accuse al GF Vip a…

Stefania Orlando e Andrea Roncato si sono sposati nel giugno del 1997, dopo più di quattro anni di fidanzamento. Il divorzio però è arrivato solo due anni dopo, nel novembre 1999. I due sembravano essere rimasti in buoni rapporti, ma su di loro si è alzato un polverone mediatico quando Stefania Orlando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5. Prima dell’inizio reality, Stefania Orlando ha rilasciato un’intervista a Chi in cui parlava dei rapporti con l’ex marito Andrea Roncato, raffreddati a causa della gelosia della seconda moglie Nicole Mocariello: “Mi ha detto che sua moglie è molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate. Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati”. Andrea Roncato ha risposto alle parole della ex moglie lasciando intendere che la loro relazione fosse finita per via di un altro uomo. Stefania Orlando, dentro la casa del GF, è rimasta molto colpita dalle parole dell’ex marito, preso di mira sui social tanto da essere difeso da Simone Gianlorenzi (attuale marito della Orlando).

Stefania Orlando e Andrea Roncato: ancora guerra?

Con la fine del Grande Fratello Vip, sembrava ormai seppellita l’ascia di guerra tra Andrea Roncato e Stefania Orlando, ma a quanto pare non è così. L’attore, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo lo scorso luglio, è tornato a parlare della sua ex moglie: “Anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia”, ha dichiarato sulla fine del loro matrimonio. Poi ha voluto fare una precisazione rivolta a chi, all’epoca della GF Vip 5, paragonò la sua carriera a quella della ex moglie: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”. Infine ha chiesto di non chiamare più Stefania Orlando “l’ex moglie di Roncato” ma “la moglie di Simone Gianlorenzi”.

