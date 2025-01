Grande Fratello, flirt tra Stefania Orlando e Iago Garcia? Coccole, abbraccia e tenerezze ma lui frena

Sta nascendo una nuova coppia al GF? Nei ultimi giorni agli occhi attenti dei telespettatori non è sfuggito un certo feeling tra Stefania Orlando e Iago Garcia. La showgirl e l’attore sono apparsi sempre più complici e affiatati e si scambiano coccole, tenerezze e abbracci e scambi di sguardi. Ad accendere il gossip, inoltre, anche il fatto che la Orlando in confessionale si è lasciata andare a delle confidenze, confessando di trovare l’attore spagnolo ‘un uomo molto bello e affascinante’ Insomma sta nascendo un flirt tra Stefania Orlando e Iago Garcia al Grande Fratello? Sembrerebbe in realtà di no.

A fare chiarezza sulla natura del loro rapporto, infatti, sono stati proprio Stefania e Iago durante una lunga chiacchierata avvenuta nelle scorse ore. I due concorrenti non hanno negato di essere affiatati e uniti ma che tra di loro, per il momento, c’è solo una bella amicizia. La prima frenare è stata Stefania che ha ammesso: “Non ho vent’anni, non sono una ragazzina…ho una mia personalità, un pensiero, delle emozioni e ci penso di più. È più difficile innamorarsi, non è che se un uomo ti può piacere poi per forza debba nascere qualcosa. Non è così scontato.”

Stefania Orlando e Iago Garcia al Grande Fratello: “C’è affinità ma la coppia è un’altra cosa”

Nel reality Stefania Orlando ha voluto chiarire la natura del suo rapporto con Iago Garcia ed i suoi sentimenti. La showgirl ha frenato dicendo che al momento c’è solo una bella amicizia ed ha trovato il pieno appoggio nell’attore spagnolo: “Siamo amici, quella direzione romantica che vedono gli altri è sbagliata. Siamo galanti, però un’altra cosa è essere innamorato. Secondo me stiamo scoprendo una connessione mentale e spirituale che va benissimo però la coppia è un’altra cosa. C’è solo affinità.” Insomma nessuna coppia e nessun flirt in corso tra Stefania Orlando e Iago Garcia anche se i loro gesti, abbracci, coccole e tenerezze, lasciano trasparire altro.