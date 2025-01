Stefania Orlando e Iago Garcia sempre più vicini al Grande Fratello

Non è un mistero che negli ultimi giorni Iago Garcia si sia sensibilmente avvicinato a Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello. L’attore spagnolo ha sin da subito manifestato un evidente interesse verso la showgirl sebbene, dopo il suo ripescaggio, sia rimasto in Tugurio per diversi giorni e non abbia avuto modo di conoscerla e stare insieme a lei. Il tempo perduto è stato però recuperato negli ultimi giorni, quando i “ripescati” sono stati ufficialmente reintegrati nel gruppo in Casa e così i due hanno avuto modo di approfondire la conoscenza.

Stefania Orlando furiosa con Shaila al GF: "Arrogante e cattiva"/ "Il mio matrimonio? Deve chiedermi scusa!"

Lui sembra molto interessato a lei, la quale dal canto suo è molto lusingata da queste attenzioni e più volte hanno avuto l’occasione di confidarsi e trascorrere del tempo insieme. “Iago è molto interessante, non si può negare!“, commenta la conduttrice in salone, parlando del loro rapporto nella puntata di questa sera.

Lorenzo Spolverato, confronto con Iago al GF: "Tu e Shaila? Siete finti"/ "Non dimentico il passato ma..."

Stefania Orlando e Iago Garcia, romantico lento in diretta

Per “scaldare” la situazione e avvicinare la coppia ancor di più, Alfonso Signorini ha in mente un interessante fuori programma: un lento da far ballare a Iago Garcia e Stefania Orlando in diretta. “Se mi mandate una bella base di lento, io voglio vederli ballare“, chiede il conduttore ai suoi autori. Viene così preparata la giusta atmosfera in Mistery Room, con Alfonso Signorini che esclama: “Andate nella Mistery, è un fuoriprogramma! Scusate, però me l’avete servita su un piatto d’argento. Siete troppo belli insieme!“.

Shaila Gatta gela Stefania Orlando al GF: "Io e Lorenzo non duriamo? Come il tuo matrimonio"/ "Sei vipera!"

I due coinquilini così si concedono un romantico lento improvvisato, stretti l’uno al fianco dell’altra. Poi, dopo il loro ritorno in salone, Alfonso Signorini chiede il parere di Eva Grimaldi che sin da subito aveva notato una “scintilla” tra i due. E l’attrice conferma: “Sono stata io la prima, ci ho visto lungo! Già nel tugurio, lui chiedeva spesso di lei e io l’ho osservato“.