Stefania Orlando ferita da Shaila Gatta: sfogo dopo le frasi infelici in diretta al Grande Fratello

Lo scontro avvenuto in diretta al Grande Fratello tra Stefania Orlando e Shaila Gatta continua ad aleggiare nella Casa. La conduttrice è furiosa per le uscite avute dalla ballerina, a partire dalla frase infelice sul suo matrimonio finito. Ne ha parlato con Helena Prestes, che ha fatto il suo ritorno come concorrente ufficiale in gioco, dicendosi in attesa delle scuse della ballerina.

“Mi deve chiedere scusa, perché non può in una discussione che abbiamo per la casa mettere in mezzo il mio matrimonio!” ha esordito Stefania. “Non puoi paragonare le due cose, sono due cose diverse, tra l’altro una storia durata più di 15 anni che non c’entra niente col reality. Questa è cattiveria!”, ha tuonato. Helena si è detta dalla sua parte, facendo notare che Shaila “cerca di toccare le nostre ferite personali”.

Stefania Orlando furiosa: “Fa l’amica delle donne poi vuole colpirmi sull’età!”

Lo sfogo di Stefania Orlando è allora proseguito. La concorrente del Grande Fratello ha ricordato che quella sul matrimonio non è l’unica uscita di Shaila che l’ha ferita nel corso dell’ultima puntata. “Poi mi dice: ‘Spero di non arrivare alla tua età come te’, ma voglio vedere come ci arrivi alla mia età! – ha continuato – E allora usi l’età come spunto per colpirmi? Non è una cosa leale da donna, donna che poi dice di essere amica delle donne! Allora, se parli d’età, inizia a portarmi rispetto. Dall’altro della sua arroganza, pretende di dare delle lezioni di vita a me.” Stefania ha perciò concluso dichiarando di continuare a non credere alla veridicità della sua storia con Lorenzo Spolverato, troppo plateale e favore di telecamera.