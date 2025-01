Lite tra Shaila Gatta e Stefania Orlando in diretta al Grande Fratello

Dopo Helena Prestes, Shaila Gatta – e ancor più la coppia Shaila-Lorenzo – ha trovato una nuova ‘nemica’ al Grande Fratello: Stefania Orlando. La nuova concorrente non ha fatto mistero del suo non credere alla veridicità della coppia, ritenendo che i due si siano uniti per essere più forti nel gioco: “Si piacciono sicuramente, anche perché sono due bei ragazzi e non è che fanno fatica, ma sono troppo plateali, li vedo finti”, ha ribadito in diretta al Grande Fratello.

Beatrice Luzzi, vendetta contro Stefania Orlando "Ero bigotta io o lo sei diventata tu?"/ Bufera in studio

“Lei è gelosa, è una vipera! – ha replicato Shaila Gatta – Qualsiasi cosa dice deve sputare veleno su tutti.” “Fiera di essere vipera male, almeno sono vera, non come te che reciti dalla mattina alla sera. – ha aggiunto Shaila – E ti ho scoperta in un mese. Io sono senza maschera e copione, voi invece ostentate e di sostanza non c’è un granché.”

Iago Garcia e Stefania Orlando nuova coppia al Grande Fratello?/ L'attore si dichiara: "Mi piaci"

Shaila Gatta cita il matrimonio finito di Stefania Orlando: gelo in diretta

La lite tra le due donne è proseguita, tra parole sempre più forti. “Mi stai antipatica!”, ha tuonato ancora Shaila contro Stefania Orlando, che non si è però smossa alle critiche della ballerina. “Ma a me non interessa! La provocatrice vera non è Helena ma sei tu! Tu pensi di essere simpatica? Tu fai di tutto per sembrare di esserlo, a me invece non interessa essere simpatica. Per me non sei sincera e siete troppo teatrali. Questa è casa di tutti, dovete avere rispetto per gli altri e tutti si lamentano di questo!” Orlando, poi, dice la sua sulla coppia Shaila-Lorenzo: “Fuori non durate, neanche 12 ore!” La replica di Shaila è dura e gela tutti: “Perché il tuo matrimonio è durato poi…”, con riferimento alla recente separazione di Stefania Orlando dal marito Simone Gianlorenzi.