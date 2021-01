Stefania Orlando “me ne voglio andare”/ Crisi dopo la diretta. Tommaso Zorzi la ferma

La 33esima puntata del Grande Fratello Vip, in onda ieri sera lunedì 18 gennaio, è stata molto impegnativa per Stefania Orlando, che ha visto l’intervista del suo ex marito Andrea Roncato a Domenica Live da Barbara D’Urso. L’attore ha parlato con toni duri della fine del loro matrimonio e dell’attuale rapporto. Per la Orlando è arrivato anche un messaggio dall’attrice Giulia Elettra Gorietti, figliastra di Roncato. Inoltre Afonso Signorini ha confermato l’ulteriore prolungamento del reality show. Troppe emozioni per Stefania Orlando che dopo la diretta ha avuto un crollo emotivo minacciando di abbandonare la casa. La conduttrice si è diretta verso la porta rossa: “Per me non conta più niente, me ne voglio andare”. Gli altri concorrenti hanno cercato di fermarla, per prima Giulia Salemi: “Non ti faccio uscire, picchiami, insultami. Ma tu ti fai buttare giù da una roba del genere?”, le ha detto l’influencer cercando di farla ragionare.

Stefania Orlando minaccia di uscire dal Grande Fratello Vip

Maria Teresa Ruta ha capito che c’era solo una persona che poteva far cambiare idea a Stefania Orlando: Tommaso Zorzi, che aspettava l’amica appoggiato davanti alla porta rossa. “Se tu esci da questa porta, io esco con te”, le ha detto l’influencer milanese invitandola ad andare prima in giardino. “Peggio per te”, gli ha risposto Stefania, evidentemente su di giri. I due si sono fermati a parlare davanti alla porta per qualche minuto, poi Tommaso Zorzi ha condotto Stefania Orlando in giardino dove hanno ballato “Maledetta Primavera” per stemperare la tensione. Dopo l’ha abbracciata, baciata e incoraggiata a finire con lui questo lungo percorso: “Amore noi ripartiamo oggi più forti che mai”. Tantissimi i commenti sui social, a favore della coppia di amici: “Una scena potente, commovente. Che amicizia stupenda” e “Bravi bravi… Orlando e Zorzi sono in vincitori assoluti insieme alla Ruta… forza forza”, sono due commenti apparsi su Twitter.

Stefania minaccia di uscire e si dirige verso la porta rossa#GFVIP pic.twitter.com/R3G7Sa5XKw — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) January 19, 2021





