Stefania Orlando non ha figli/ “Non ho mai avuto l’istinto materno”

Insieme dal 2008 e sposati dal 2019, Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi non hanno figli. Durante la sua esperienza dentro la casa del Grande Fratello Vip 5, la showgirl ha confessato di non aver mai sentito il desiderio di diventare mamma. A più di 50 anni, la Orlando ha iniziato ad avere qualche rimorso sulla sua scelta: “Non ho mai avuto l’istinto materno. Lui mi ha sempre detto che non era un problema, però se più avanti ce lo avrà lui l’istinto paterno? Nella vita magari si cambia, ora anche il suo migliore amico ha avuto una figlia. E me lo chiedo, mi crea un po’ di turbamento”, aveva confessato ai coinquilini dentro la casa di Cinecittà. Nonostante lei e il marito siano molto felici, la showgirl ha avuto paura di avergli tolto qualcosa: “È un problema solo mio, non suo. Io avevo 39 anni e gli ho detto che non avevo intenzione di avere un figlio. Lui mi ha detto che era lo stesso, ma aveva 30 anni”. E ha aggiunto: “Mi dispiace per i miei suoceri anche, che sarebbero stati dei nonni stupendi”.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi pronti ad allargare la famiglia

Dentro la casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando ha scoperto lati di sé sconosciuti. Finito il reality, infatti, la showgirl ha espresso il desiderio di prendersi cura di qualcuno. “Abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno”, ha confessato sulle pagine del settimanale Oggi. Per la Orlando questo è stato il vero miracolo del Grande Fratello: “Per la prima volta nella vita ho sentito un forte istinto materno, un impulso totalmente nuovo. Spero che la nostra famiglia possa allargarsi”. Della famiglia Gianlorenzi-Orlando fa già parte la piccola Margot, la cucciola di Chihuahua che vive con la coppia e che ha compiuto 17 anni lo scorso luglio.

