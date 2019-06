Stefania Orlando sposa Simone Gianlorenzi/ “Mi ha messa sempre al primo posto”

Stefania Orlando è pronta a sposare Simone Gianlorenzi dopo una lunga storia d’amore. Su Chi sono state lanciate le nuove foto dei due e anche i dettagli della cerimonia che si terrà tra un mese sulla spiaggia di Maccarese vicino Roma. La coppia sta insieme da ben undici anni è ha deciso finalmente di fare il grande passo. Ricordiamo che per la showgirl è il secondo matrimonio dopo quello nel 1997 con Andrea Roncato poi terminato con il divorzio. Sicuramente Stefania e Simone sono una coppia molto affiatata, che si ama molto e ha deciso di coronare la loro storia con una grandissima festa. Saranno 150 gli invitati che dovranno rispettare anche un dress code del tutto particolare e cioè un total white. È stata la stessa Orlando a curare in maniera molto attenta quella che sarà una cerimonia del tutto particolare.

Stefania Orlando sposa Simone Gianlorenzi, le sue parole

Stefania Orlando ha parlato di Simone Gianlorenzi con tutto l’amore possibile nel cuore ai microfoni di Chi. La showgirl 52enne ha specificato: “Non c’è stato mai un giorno, in undici anni insieme, in cui non mi ha messa al primo posto. Non ha mai dato niente per scontato e mi è sempre stato davvero vicino. Trovare un uomo così è stata una fortuna e per questo non ci ho pensato due volte a dirgli di sì quando mi ha chiesto di sposarlo“. La donna poi svela alcuni particolari della cerimonia: “Ci sposeremo con il rito civile al tramonto sulla spiaggia di Maccarese. Ci sarà un’atmosfera magica grazie anche al dress code in total white per tutti e grazie al gioco di luci, fiori e candele studiato. Subito dopo faremo il rito della sabbia che rappresenta la congiunzione di due vite in una sola con l’inizio di un percorso per tutta la vita“. Al momento non sono ancora noti i nomi degli invitati.

