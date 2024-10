Le ultime dinamiche del Grande Fratello 2024 stanno interessando non solo gli appassionati ma anche i volti noti che amano disquisire e ragionare sugli accadimenti più recenti. Da annoverare il parere di Stefania Orlando che alcuni giorni fa si era espressa senza troppi giri di parole sulla liaison tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che ha raggiunto il suo ‘picco’ alla versione spagnola del reality.

“Hanno montato questo teatrino che si capisce palesemente, ma chi ci casca a questa recita? Stavano aspettando di andare in Spagna per iniziare questa relazione? E’ molto divertente, ma non ci crede nessuno”. Queste le parole di Stefania Orlando alcuni giorni fa nello studio di Pomeriggio Cinque; una vera e propria stroncatura nei confronti di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che però pare non sia stata presa benissimo in rete da parte dei fan della coppia.

Stefania Orlando risponde ai fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: “Non state bene!”

Stefania Orlando, come racconta Novella 2000, è stata infatti presa di mira dai fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024. Pesanti offese che hanno portato l’opinionista a sbottare sui social: “Ma voi davvero mi state scrivendo in privato e mi state offendendo soltanto perchè io ieri a Pomeriggio Cinque ho detto che non credo a questa storia tra Shaila e Lorenzo? Voi davvero state facendo questo? L’avete vista la faccia della preoccupazione? voi non state bene!”. Considerazioni ancora nette da parte di Stefania Orlando che non ha di certo ritratto la sua idea a proposito della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024.