I concorrenti del Grande Fratello sono convinti che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato siano stati eliminati nel corso della nona puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, in realtà sono stati mandati nella casa del Gran Hermano, la versione spagnola del programma. I due prima di approdare nella casa hanno trascorso un po’ di tempo nella superled dove si sono lasciati sfuggire alcune rivelazioni. La gieffina ha ammesso che non riesce a toccarlo, le sembra strano perché non lo hanno mai fatto, poi ha continuato a provocarlo. Poco dopo hanno fatto il loro ingresso nel salone, dove hanno raggiunto gli altri concorrenti spagnoli.

Il conduttore del Gran Hermano ha fatto i complimenti a Shaila Gatta per le sue doti di ballerina, poi le ha fatto alcune domande in merito alla sua sfera sentimentale. Questa la risposta della gieffina: “Il mio cuore è pazzo, ma non ho un fidanzato, nessuno mi vuole.” Il conduttore ha precisato che è single al momento ma la situazione potrebbe cambiare nella casa del Grande Fratello spagnolo. Intanto, anche Lorenzo Spolverano parlando della sua condizione dal punto di vista sentimentale ha fatto sapere di essere molto libero.

Al Grande Fratello Shaila Gatta si è resa da subito protagonista di un triangolo amoroso con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez e dopo una lunga indecisione aveva scelto di approfondire la sua conoscenza con il modello argentino. Lei ha sempre negato il fatto che tra i due sia scattato il bacio, dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia il gieffino ha però confessato che c’è stata molta passione tra loro sotto le coperte. Adesso che si trova al Gran Hermano con Lorenzo ha deciso di lasciarsi andare a coccole e tenerezze anche con lui? In molti sui social hanno fatto notare che Spolverato ha un segno sul collo e hanno insinuato che a farglielo sia stata proprio la gieffina durante un momento di intimità.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono spinti oltre nella casa del Grande Fratello spagnolo? Questo al momento è solo un sospetto, lei però chiacchierando con alcuni concorrenti ha chiaramente detto che più passa il tempo e più non può mentire, l’istinto e l’energia la spingono ad esplorare. Ha anche ammesso che quando lui la guarda non capisce più nulla, la fa sentire una 16enne tonta. Quale sarà la reazione di Javier se scoprirà cosa sta succedendo tra i due gieffini? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il triangolo amoroso.