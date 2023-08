Stefania Pezzopane e Simone Coccia sono tornati insieme/ “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”

Stefania Pezzopane e Simone Coccia, ritorno di fiamma per la coppia: l’annuncio social

Stefania Pezzopane e Simone Coccia avevano comunicato la rottura dopo 9 anni d’amore, in cui hanno lottato contro le continue critiche per la differenza d’età. Oggi, la coppia ha annunciato il ritorno di fiamma con una foto che li ritrae insieme in montagna.

“Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio” scrive Coccia, confermando che la storia tra lui e la politica non è finita. La notizia ha diviso il web in chi ha dimostrato di essere felice per la coppia e in chi, invece, continua a pensare che la loro rottura sia stata tutta una montatura. Mesi fa, infatti, è circolata l’indiscrezione secondo cui i due volessero attirare l’attenzione perchè Coccia avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei Famosi 2023. Nonostante lui non sia stato inserito nel cast del reality show, in molti continuano a pensare sia stata tutta una messa in scena.

Simone Coccia parla della rottura con Stefania Pezzopane: “Soffro”

Dopo l’annuncio della rottura con Stefania Pezzopane, Simone Coccia a svelato i motivi di tale decisione ai microfoni di Pomeriggio 5: “Negli ultimi periodo il rapporto si era un po’ trasformato. Non c’è stata causa esterna che ha agevolato la fine di questo rapporto. Dall’amore il rapporto è diventato amicizia, circa da poco dopo San Valentino. Lì abbiamo festeggiato perché stavamo insieme, però era un periodo in cui si percepiva la trasformazione di questo rapporto, ce ne siamo accorti entrambi”.

E ancora: “Io soffro, magari non lo do a vedere rispetto a lei, ma soffro per il dispiacere per la fine di questa storia, anche perché so che una donna come Stefania non la ritroverò mai più. Se c’è un’altra? Assolutamente no! La decisione di lasciarci l’abbiamo presa insieme, in qualche modo sono stato io però a mettere sul tavolo questa cosa.”











