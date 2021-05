Stefania Rocca/ “Miei figli non sapevano che fossi attrice: scoperto al supermercato”

Stefania Rocca è stata ieri ospite di Francesca Fialdini nella nuova puntata di Da Noi a ruota libera insieme a Fortunato Cerlino. Dopo una gag in apertura tra i due attori che li vede protagonisti nel film “Dietro la notte”, la conduttrice ha provato a mettere pace tra i due sottolineando ciò che hanno in comune: entrambi attori, entrambi genitori ed entrambi degli anni Settanta, ed entrambi hanno fatto girare la ruota ad un certo punto della loro vita. Da alcuni momenti di crisi hanno trovato la voglia di reagire e farcela. Stefania da molto piccola viene scelta per una recita scolastica ma succede qualcosa: “La mia maestra quell’anno decise di fare uno spettacolo ma io da bambina timida quale ero ho iniziato a prendere confidenza con le amichette e divenni una chiacchierona e per punirmi non mi fece partecipare alla recita ma mi fece solo guardare”. Da quel momento, secondo lei, avrebbe deciso di farlo per mestiere.

Negli anni ha rivisto quella maestra tanto da ringraziarla: “In realtà è stata una maestra fantastica, era molto severa e rigida”. Immancabile un tuffo nel passato, con le immagini di Italian Restaurant del 1994 con Gigi Proietti.

STEFANIA ROCCA OSPITE DI FRANCESCA FIALDINI

Stefania Rocca ha ricordato il grande maestro scomparso Gigi Proietti: “Quando è morto sono andata a cercarlo perchè mi ha dato moltissimo, ero agitatissima e lui è stato davvero un grande maestro soprattutto dal punto di vista umano sul set, perchè mi rasserenava”. Dopo aver proseguito nel corso dell’intervista con la gag insieme al collega Fortunato Cerlino, la Rocca ha gettato la spugna asserendo: “Sfatiamo questa cosa, ci amiamo alla follia in realtà!”. I due si sono conosciuti proprio sul set comprendendo sin da subito di poter giocare. A lei Fortunato ha dedicato parole di grande stima. Stefania ha poi voluto ricordare il red carpet di Hollywood: “L’ultimo è stato divertentissimo perchè lì c’è una organizzazione incredibile. Io ero nella mia macchina, mi siedo ma purtroppo mi si stacca la bretellina ma avendo un vestito aperto non sarebbe rimasto in piedi, quindi terrorizzata chiedo all’autista di aiutarmi ma a quel punto ho perso la fila”. Quel momento oggi lo ricorda come un grande divertimento. Leone e Zeno, i figli di Stefania, hanno scoperto che lei faceva l’attrice grazie ad uno strano incontro al supermercato: “Ero con loro due piccolini e all’improvviso una signora mi riconosce e mi chiede se ero l’attrice. I miei figli curiosi si avvicinano e mi fanno ‘ma tu sei Stefania Rocca e fai l’attrice?’, non sapevano che mi chiamassi così!”. Sul momento non sapeva come spiegare il suo mestiere ed alla fine hanno compreso.

