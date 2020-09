Stefania Seimur, compagna di Vittorio Grigolo/ “So che sarai un papà meraviglioso…”

Stefania Seimur? In molti ormai conoscono la bellissima ballerina compagna di Vittorio Grigolo, altri ancora non sanno che la donna non solo ha reso felice e ha conquistato il famoso tenore ma lo ha reso padre ormai qualche settimana fa. Ma chi è Stefania Seimur? Prima di essere la compagna di Vittorio Grigolo, è stata la fidanzata di Marco Borriello e prima ancora di diventare madre della figlia del tenore, ha avuto una bambina all’età di 17 anni. L’unico filo conduttore della sua vita è stato l’amore e non solo per gli uomini della sua vita ma soprattutto per la danza visto che sin da piccola si è dedicata ad essa studiando danza classica presso l’Accademia Statale di Kiev. Nel 2012 ha iniziato a segire anche alcuni seminari che spaziavano tra cinema e teatro e che nel 2011 le hanno aperto le strade della protagonista nel lungometraggio ‘Little Dancer’.

STEFANIA SEIMUR, DUE ANNI D’AMORE CON VITTORIO GRIGOLO

Solo qualche anno dopo, Stefania Seimur sbarca in Italia grazie ad una serie di spot pubblicitari e, infine, al videoclip Esseri umani di Marco Mengoni. Dopo aver raggiunto l’apice del successo al fianco di Piero Chiambretti su Canale5, Stefania Seimur si è dovuta fermare, un po’ come tutti, a causa del lockdown e della gravidanza. Adesso la bella ballerina è mamma e ha reso padre Vittorio Grigolo che per lei ha pensato ad una proposta di matrimonio in grande stile proprio in tv, momento che lei ha messo insieme a tanti altri per una dedica speciale sui social in occasione del loro secondo anniversario d’amore scrivendo: “ecco,siamo qui … questo giorno, di 2 anni fa ci siamo visti , e non ci siamo più lasciati . Abbiamo vissuto 10 vite insieme .. abbiamo volato in alto , e abbiamo toccato il cielo , ma ci siamo anche avvicinati alla terra . ..Porto nel cuore ogni nostro momento ❤️ Lo so che sarai un papà meraviglioso, perché sei un uomo e compagno di vita fantastico! Love you to the moon and back …to be continued…”



© RIPRODUZIONE RISERVATA