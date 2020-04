Stefania Seimur fidanzata Vittorio Grigolo/ “La proposta di matrimonio? Una sorpresa”

Stefania Seimur, fidanzata di Vittorio Grigolo, ripercorre a Domenica In le emozioni vissute nel corso della romantica proposta di matrimonio ricevuta in tv lo scorso dicembre: “Non mi aspettavo niente”, spiega la ballerina ancora visibilmente emozionata. “Sono scappata dopo, dietro le quinte, e ho detto ‘ma perché nessuno mi ha detto niente?'”. Stefania Seimur svela inoltre che non si sarebbe mai aspettata di ricevere la proposta di nozze in quel contesto; da qui la sua meraviglia, anche perché, in quel momento, era completamente distratta da esigenze di tipo lavorativo: “è stata una sorpresa fino alla fine”, dice la ballerina. “Siamo arrivati in prova e per me era una giornata normalissima, di riprese. Eravamo agitati, a provare con il ballerino – svela – e poi è accaduto, mi ha colpito veramente”.

STEFANIA SEIMUR, GRIGOLO: “HO APPREZZATO…”

Vittorio Grigolo ricorda quel momento ripercorrendo soprattutto la bellezza della sua fidanzata, Stefania Seimur, intenta a ballare con il suo partner: “innanzi tutto – dice il tenore – ringrazio il maestro, partner di Stefania, Pablo Moiano, perché me ne ha fatto apprezzare ancora di più le qualità. Io – precisa Grigolo – lì per lì poi mi sono buttato, ma è stata un’emozione incredibile perché c’erano tutti gli artisti. Gli artisti si mettono a nudo di fronte al loro pubblico”.



