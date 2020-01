Vittorio Grigolo/ “Licenziato per comportamento inappropriato”, ma non per la tv?

Vittorio Grigolo torna in tv e questa volta come ospite di Michelle Hunziker ad All Together Now per la finalissima e un duetto con uno dei concorrenti. Dopo la sua esperienza ad Amici, il famoso tenore era tornato alla musica ma la sua vita non è più la stessa per via di una serie di accuse e di problemi che stanno un po’ mettendo in crisi la sua arte. In particolare, proprio il mese scorso, Vittorio Grigolo è stato licenziato dalla Royal Opera di Londra e poi dalla Metropolitan Opera di New York, due delle più importanti compagnie d’opera al mondo, per un comportamento inappropriato non meglio specificato. In particolare, sembra che l’accaduto sia andato in scena durante un tour in Giappone, il 18 settembre scorso.

Al momento non ci sono altre novità in merito ma sembra proprio che questo non ha lasciato in panchina il tenore che non solo tornerà in tv e anche a teatro. Lo stesso tenore ha annunciato sui social che il prossimo 15 gennaio sarà al Teatro alla Scala con il suo Romeo e i fan sono già pronti ad ascoltarlo dal vivo. Vittorio Grigolo spazzerà via polemiche e problemi? In attesa di scoprirlo, l’appuntamento con lui è fissato per questa sera su Canale5.

