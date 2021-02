Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi/ Gli ex vincitori a La pupa e il secchione

Era il 18 febbraio del 2020 quando Italia1 trasmetteva la finale de ‘La pupa e il secchione e viceversa‘, allora condotto da Paolo Ruffini. Alla fine di tutte le prove, a trionfare è stata la coppia dei ‘viceversa’ composta da Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi. “È una esperienza che rifarei alte mille volte, – ha raccontato la Scalzi in un’intervista rilasciata a SuperguidaTv – mi è piaciuta veramente tanto ed è una cosa che non mi aspettavo. Mi porto soprattutto consapevolezza e sicurezza, perché ho acquisito maggior consapevolezza su me stessa. Quindi sono diventata una persona più forte, con più autostima, e diciamo che nulla mi fa paura.”

Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi tornano a La pupa e il secchione

Per Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi dopo l’avventura a La pupa e il secchione 2020 si è parlato di possibile flirt. È stata però la secchiona a smentire questo gossip proprio nel corso dell’intervista: “Noi non stiamo insieme, siamo molto amici. – ha subito chiarito – Il feeling c’è, è rimasto ma no stiamo insieme, per cui mi dispiace per i fan ma siamo solo amici.” Quella nello show di Italia 1 è stata un’esperienza che comunque porterà sempre nel suo cuore: “Ho dimostrato che una donna non è solo corpo ma è anche cervello, e una donna quando riesce a mettersi alla prova è veramente forte.” ha concluso.



