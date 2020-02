Stefano Beacco/ Maria Assunta Scalzi solo una partner? (La Pupa e il Secchione)

Stefano Beacco è riuscito a distinguersi durante l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione 2020. La sua coppia sta andando a gonfie vele e lo dimostra la vittoria ottenuta due settimane fa. 36 punti totalizzati ad una sintonia sempre più evidente con la sua partner Maria Assunta Scalzi. Forse fra loro non nascerà mai del tenero, ma chi può dirlo? Entrambi sono andati a colpo sicuro durante la prova riconoscimento, riuscendo ad individuare quei dettagli utili per agire ad occhi chiusi e trovare il proprio partner. Soprattutto Stefano non ha avuto alcun dubbio, nonostante le forme delle concorrenti siano piuttosto simili fra loro. Ed è grazie alla loro conoscenza, alla volontà di entrambi di creare dei ponti verso l’altro che Stefano è riuscito persino a fare un discorso serio a Sandra Maestri, durante un momento di crisi. “Da lei non sto parlando solo i verbi. Il team tu lo vedi da dentro perchè fai parte della coppia. Tu vedi un po’ quello, che magari da parte sua manca”, le ha detto cercando di farla riflettere. La conferma è arrivata anche dalla Scalzi: “Durante la prova con il ferro da stiro, ho visto lui che mi diceva ‘No vai piano’ e mi sono concentrata”.

Stefano Beacco, La Pupa e il Secchione 2020: la strada verso la finale

Stefano Beacco è diventato in poco tempo l’idolo de La Pupa e il Secchione 2020 e ci sono pochi dubbi sul fatto che potrebbe arrivare alla finale. In coppia con Maria Assunta Scalzi, anche se entrato in una seconda fase rispetto al resto dei concorrenti, lo stripper sta dimostrando di fare passi da gigante ad ogni puntata. Il merito è anche della sua partner, che continua a condividere il suo sapere con lui e che gli ha pure insegnato un trucchetto per ricordare con facilità i sette re di Roma. Nulla da togliere però a Stefano, che ha compreso appieno il senso del programma e che ha creato innanzitutto un bel rapporto con la sua Secchiona. Insieme sono diventati ormai dei temibili avversari e forse la vittoria della scorsa settimana spingerà i rivali a prestare più attenzione alle loro potenzialità. Soprattutto perchè rappresentano l’unica coppia completa, che agisce in sinergia e che può contare su un bellissimo rapporto. I fan dello show in realtà guardano per lo più Stefano:”Toro infinito”; “Bombolone di testosterone, twerkami l’anima”, commentando alcune ammiratrici, approfittando dell’ultima foto postata dallo stripper. Anche se non mostra gli addominali, ma una maglietta, una felpa e dei pantaloni verdi, le fan sono tutte impazzite per lui. “Barona non perdona… febbre a 39”, scrive invece lui. Il fatto che non stia bene però sembra essere passato inosservato. Clicca qui per guardare la foto di Stefano Beacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA