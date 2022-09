Stefano Bettarini e Gerò Carraro, ex di Simona Ventura/ I tradimenti

Stefano Bettarini: ex marito di Simona Ventura

Stefano Bettarni è stato il primo marito di Simona Ventura. L’ex calciatore e la conduttrice si sono sposati il 30 marzo 1998 e hanno avuto due figli: Niccolò (1998) e Giacomo (2000). Nel 2004 i due si sono separati e hanno divorziato ufficialmente nel 2008. “Io ero “Simona Ventura”, lui il bello del calcio italiano. Ero molto innamorata di lui, gli ho perdonato tante cose, sapevo dei suoi scivoloni, sapevo tutto. Facevo finta di non vedere, avevo il salame negli occhi, non ci volevo credere”, ha raccontato la Ventura a l’Intervista di Maurizio Costanzo. E ha aggiunto: “Io nel matrimonio ho tradito una volta sola, dopo otto anni, lui molte volte. Ma la volta che ho tradito io, ho capito era finita. Gli uomini cazzeggiano, le donne sostituiscono”. Dopo la separazione Simona Ventura non ha mai messo in dubbio il ruolo di padre dell’ex calciatore: “Con i figli gli ho sempre lasciato carta bianca”.

Simona Ventura e la relazione con Gerò Carraro

Chiuso il matrimonio con Stefano Bettarini, Simona Ventura si è legata a Gian Gerolamo “Gerò” Carraro, figlio di Nicola, marito di Mara Venier. “Io sono una che ci mette un po’, ma quando vado avanti non mi volto più indietro. Oggi posso dire che tutta quella sofferenza mi ha portato l’uomo della mia vita. A 45 anni lo capisci in modo consapevole”, aveva detto nel 2016 a l’Intervista di Maurizio Costanzo. La Ventura e Carraro hanno cresciuto insieme la figlia Caterina. Nel 2018 Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati e l’hanno comunicato con un video pubblicato sui loro profili Instagram in cui si danno un ‘ultimo bacio’: “Le grandi storie d’amore si possono definire tali perché dopo la loro fine rimane il rispetto… Abbiamo deciso di interrompere la nostra storia d’amore. Ci vogliamo ancora bene e lo vogliamo a Caterina, la nostra bambina”. Qualche anno dopo, sulle pagine di Oggi, la presentatrice ha confessato il tradimento dell’ex compagno: “Dopo 8 anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere di lasciarsi. Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice. Però la relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi”.

