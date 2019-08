Stefano Bettarini e Nicoletta Larini/ Critiche dal web, lei sbotta: “bassezza totale”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Nicoletta Larini e Stefano Bettarini. Sono lontani i tempi in cui lei piangeva per lui a Temptation Island dopo aver visto suoi atteggiamenti ritenuti “scorretti” e “Compromettenti” con altre ragazze. Oggi quelle lacrime sono soltanto un ricordo perché per la coppia tutto procede sereno, a dispetto di chi credeva che 22 anni di differenza in una coppia fossero troppi. Come molti Vip, anche Stefano e Nicoletta stanno trascorrendo le vacanze a Ibiza. I due si divertono a condividere momenti insieme, in piscina, a pranzo e anche qualche scatto in costume. E, ovviamente, non mancano i commenti dei follower. Ma è proprio tra questi che spunta inevitabilmente anche qualche critica, diretta soprattutto alla giovane Nicoletta.

Critiche per Nicoletta Larini che replica così…

“Senza nessuna polemica… – scrive una follower sul profilo Instagram di Nicoletta Larini – ma oltre a seguire Stefano in tutto quello che fa e stare dietro alla sua vita, tu che fai? Di che ti occupi?”. Una domanda che ha scatenato altri commenti e che non è rimasta inosservata, tanto che la compagna di Stefano Bettarini ha deciso di replicare a tono: “Non sono tenuta a dire a nessuno cosa faccio o cosa non, già il fatto che te lo chiedano, bassezza totale……”. Nicoletta proprio non ci sta, soprattutto di fronte ad una critica/osservazione che le è stata mossa in più di un’occasione e alla quale più volte ha risposto in passato. Critiche a parte, si gode la bellezza di Ibiza col suo Stefano.

