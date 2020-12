Stefano Bettarini Vs Grande Fratello Vip: “Siamo in causa”/ “Ci sono verità scomode”

Continua la guerra di Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica e l’imminente uscita dalla Casa, l’ex marito di Simona Ventura in più occasioni si è scagliato contro la produzione del reality, sottolineando alcune decisioni incoerenti e trattamenti diversi da concorrente a concorrente. Solo pochi giorni fa, Bettarini è tornato all’attacco contro la trasmissione di Signorini, sottolineando un poco impegno nel combattere l’omofobia. L’ultimo aggiornamento su questa guerra arriva però oggi, dopo un commento lasciato da Stefano sotto un post del portale IsaeChia relativo all’argomento che lo vede protagonista. Parlando del mancato provvedimento disciplinare del GF nei confronti di Samantha De Grenet per le forti espressioni rivolte a Stefania Orlando, Stefano ha detto nuovamente la sua, annunciando una novità molto importante.

Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip: la nuove frecciatina

“Io sono già in causa, come vedete non sono stato e non verrò più chiamato nei programmi. – ha scritto Stefano Bettarini, per poi aggiungere – Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere.” Un risvolto inaspettato in questa diatriba che trova l’ex di Simona Ventura particolarmente determinato. Infatti, dopo aver letto gli ascolti della diretta di ieri, 28 dicembre, Bettarini ha voluto poi sottolineare come il Grande Fratello Vip sia stato nuovamente sconfitto dalla Rai, stavolta grazie al film la Bella e la Bestia.



