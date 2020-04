Stefano Bollani/ Il compositore torna con Piano Variations on Jesus Christ Superstar

Pubblicità

Tra gli ospiti di Stasera sogna, il programma tratto da Sogno e son desto, troviamo anche Stefano Bollani, uno dei pianisti e compositori Jazz più amati nel panorama musicale italiano e non solo. Il 3 aprile 2020 è uscito il suo nuovo album dal titolo Piano Variations on Jesus Christ Superstar. Questo suo ultimo capolavoro si ispira proprio all’omonimo musical degli anni 50, di cui Bollani si innamorò perdutamente già da quando aveva solo 14 anni. Da questa grande passione è nata l’idea di creare un album che rielaborasse tutte le musiche di Jesus Christ superstar. Recentemente , il 13 aprile 2020, rilasciato un’intervista ad Io donna in cui ha avuto modo di raccontare in che modo sta affrontando la quarantenne legata all’emergenza con una virus.

Stefano Bollani, ecco come sta passando la quarantena

Il pianista e compositore Stefano Bollani sta trascorrendo questi giorni di reclusione forzata in casa assieme a sua moglie Valentina Cenni ed alla loro barboncino Jobim. Bollani ha ammesso che in questo periodo si sta dedicando molto a se stesso, alla meditazione ed alla ginnastica. Inoltre sta continuando a comporre e a lavorare a nuovi progetti musicali che avremo modo di ascoltare in un prossimo futuro. Il 18 aprile è stato poi ospite della trasmissione radiofonica di Radio 1 Mary Pop in cui Bolami ha parlato di tantissimi temi di attualità, primo fra tutti la necessità di sostenere l’imprenditoria italiana in questo grave periodo di crisi. Per chi non lo sapesse Stefano Bollani è un musicista pianista e cantante italiano, oltreché showman e umorista. Nel corso della sua lunga carriera, costellata da successi e riconoscimenti anche a livello internazionale, ha collezionato tantissimi premi di prestigio come Los Angeles Excellence Award, il Joy in Spite of Everything disco dell’anno ed è stato nominato come musicista dell’anno nel 2007 dalla rivista americana All about jazz.



