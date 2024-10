Stefano Bollani è un compositore, pianista e cantante che ha saputo farsi apprezzare e conoscere dal grande pubblico anche come scrittore, attore teatrale, umorista e showman. L’artista è anche il padre di Frida Bollani, la giovane pianista nata dall’amore con la ex compagna Petra Magoni. Proprio la figlia Frida Bollani ha partecipato ad una puntata del suo programma “Via dei Matti numero 0” trasmesso su Rai1 incantando milioni di telespettatori. Padre e figlia hanno un bellissimo rapporto che è cresciuto nel corso degli anni anche grazie alla passione per la musica.

Proprio Frida Bollani, la figlia di Stefano Bollani parlando dei suoi genitori, due “presenze importanti nella musica italiana”, ha sottolineato come non siano mai stati un peso per lei, semmai una responsabilità. “La responsabilità rispetto al pubblico, ma la verità è che per me l’importante è fare musica quindi non mi preoccupo di queste cose” – ha precisato la figlia d’arte.

Stefano Bollani e il rapporto con la figlia Frida

Il rapporto tra Stefano Bollani e la figlia Frida Bollani è complice e insieme hanno superato tanti momenti di difficoltà anche grazie alla musica. Del resto il pianista e compositore intervistato da Vanity Fair ha confessato: “La musica è una sola: dividerla in generi e archi temporali è solo un modo per catalogarla. Siamo fatti di musica. La musica è la cosa più simile al movimento degli astri, all’armonia delle sfere e del cosmo, al modo in cui è fatto un fiore, che ci sia sulla Terra. Inoltre, può aiutare l’integrazione e lo scambio di idee”.

Il pianista si è poi soffermato a parlare della figlia Frida Bollani cresciuta con la musica ed irrimediabilmente sta seguendo le orme dei genitori. “Viviamo la vita insieme. I primi video di lei sul web li ha diretti Valentina Cenni» riferendosi alla nuova compagna di vita.