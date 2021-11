Stefano Bonaccorsi, chi è il modello beccato con Delia Duran/ “Atteggiamenti intimi”

C’è un nuovo colpo di scena nella storia che ha come protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. La vicenda che coinvolgeva tre persone ora ne coinvolge quattro. Alfonso Signorini è pronto a pubblicare nel prossimo numero del settimanale Chi le foto della Duran insieme ad un altro uomo in “atteggiamenti intimi”. Lui è Stefano Bonaccorsi, un modello che il pubblico di Temptation Island ricorderà per la sua avventura con la fidanzata Chiara Esposito. Il loro fu un percorso molto tormentato ma, alla fine, i due uscirono insieme dopo il falò di confronto finale. Un amore che, a quanto pare, si è poi concluso. Oggi lui è un modello affermato e, a quanto pare, amico sia di Delia che di Alex Belli. Eppure le immagini parlano chiaro: i due prima si guardano complici, poi Delia lo abbraccia con affetto mentre lui è a torso nudo. Cosa c’è, dunque, tra loro? Che lui la stia consolando in un momento di tristezza o c’è invece qualcosa di molto più tenero tra loro? Non ci resta che attendere aggiornamenti dai diretti interessati.

Delia Duran si vendica di Alex Belli?/ Foto con Simone Bonaccorsi: "solo amici"

