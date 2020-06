Stefano Caldoro vs De Luca/ Video “E’ tifoso della Juve, chieda scusa ai napoletani”

L’ex presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, si è scagliato via social nei confronti del suo successore, l’attuale governatore Vincenzo De Luca. Caldoro, capo opposizione e membro di Forza Italia, ha accusato il presidente di essere anti-napoletano, scrivendo sui social: “Vincenzo De Luca, noto tifoso della Juve, non offenda Salvini, Meloni ed il centrodestra e se proprio non riesce a parlare di programmi e cose serie, del futuro dei campani, chieda, piuttosto, lui scusa per avere insultato i napoletani in piazza”. A corredo delle sue accuse, un video in cui vengono sottolineate alcune delle uscite di De Luca nei confronti degli amici napoletani, come ad esempio un vecchio filmato di una festa della Salernitana, in cui l’allora sindaco di Salerno festeggiava al grido di “chi non salta è napoletano”. E ancora, un video con la famosa uscita del 2012 della dogana a Napoli: “Mi sento meglio. Sto andando a Napoli. Passerò la dogana…”, annunciando una sua presenza nel capoluogo campano.

STEFANO CALDORO VS DE LUCA: TIFOSO JUVENTUS?

I due hanno delle ruggini pregresse oltre alle differente veduta politica. A maggio del 2015 De Luca decise di non partecipare ad una puntata di Matrix, vista la presenza di Caldoro per un confronto fra candidati. Successivamente gli animi si scaldarono su Twitter, con De Luca che scrisse su Twitter “Meglio Ronaldo e l’Apache che il dibattito che ammosc’”, riferendosi alla semifinale di Champions League fra la Juventus e il Real Madrid di quell’anno. “Il dibattito veniva dopo la partita, un’altra menzogna. E comunque mica gioca il Napoli”. Aveva replicato Caldoro puntuale attraverso un post su Twitter. Restano comunque dubbi sulla fede calcistica di De Luca, e secondo Antonio Iannone, senatore e commissario regionale di Fdi in Campania, non è ancora ben chiaro di quale colore sia il cuore del governatore: “Vincenzo De Luca fa il ruffiano con i tifosi del Napoli solo a scopo elettorale. Quando è a Salerno è notoriamente juventino: quando era sindaco di Salerno era notoriamente antinapoletano. Ora va tutto in soffitta compreso il lanciafiamme che diceva di volere usare per ogni assembramento”. Di seguito il video pubblicato da Caldoro sulla propria pagina Facebook.





