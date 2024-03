Stefano Corradini, marito Dorothea Wierer/ Lei: “ci siamo conosciuti che io ero già un atleta internazionale”

Stefano Corradini, chi è il marito di Dorothea Wierer

Stefano Corradini è un allenatore di sci di fondo, ma anche il marito di Dorothea Wierer, la biatleta italiana più titolata della storia che ha partecipato alle ultime Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La campionessa mondiale a livello individuale, due volte vincitrice della Coppa del Mondo di biathlon è legata dal 2015 con Stefano Corradini, allenatore di sci di fondo ed ex atleta. Classe 1978, Stefano è allenatore di sci di fondo, responsabile del Comitato FISI Trentino.

Francesca Pirrelli, moglie Gianrico Carofiglio e figli/ La figlia Giorgia:"libro insieme? Riflessione comune"

In passato è stato anche un atleta partecipando più volte alla Coppa Continentale di sci. Sui social è molto presente e su Instagram condivide scatti della sua professione, ma anche della sua vita privata in compagnia dell’amata moglie. Non solo, l’ex atleta che oggi ha deciso di dedicarsi all’insegnamento, è anche un grandissimo appassionato di corsa e mountain bike.

Gianrico Carofiglio, chi è?/ "Sono stato bullizzato fino ai 14 anni, poi ho scoperto il karate"

Dorothea Wierer e l’amore per il marito Stefano Corradini

Ma come è nato l’amore tra Dorothea Wierer e il marito Stefano Corradini? Ad unirli sicuramente la grandissima passione per lo sport. Il primo incontro tra i due, infatti, è stato nella caserma delle Fiamme Gialle. La Wierer era atleta della squadra della Guardia di Finanza, mentre Stefano era un istruttore di tiro con l’arco, una delle due discipline del biathlon. Inizialmente tra i due c’è stato un rapporto di lavoro, ma nel tempo la cosa si è evoluta in qualcosa di più forte e speciale.

I due non solo si sono innamorati, ma nel 2015 hanno anche deciso di sposarsi. “Ci siamo conosciuti che io ero già un atleta internazionale sempre in viaggio: aspetto con ansia il momento di tornare e non appena rientro a casa cerchiamo di stare insieme il più possibile. E comunque, visto che è stato un atleta anche lui sa come funziona e sa tollerare quando vivo delle giornate storte. Però sicuramente occorre sapersi fidare: secondo me, proprio quando sei via da casa per mesi è importantissimo avere accanto delle persone di cui ti fidi a occhi chiusi” – ha raccontato la campionessa biatleta.

Marina, Giordano, Michela ed Emanuele, moglie e figli Sigfrido Ranucci/ Lui: "sono i miei peggiori critici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA