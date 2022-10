Stefano Cucchi, morta la mamma Rita Calore/ Malata dal 2019: “Riabbraccerà il figlio”

È morta Rita Calore, mamma di Stefano Cucchi. La notizia si è diffusa negli scorsi minuti, per mezzo di un post pubblicato su Facebook da parte dell’avvocato Fabio Anselmo, il quale ha rivolto anche alcune parole di affetto e di cordoglio alla famiglia della donna: “Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni e Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”.

Da anni i cari di Stefano Cucchi, la sorella Ilaria in testa, si battono per ottenere la verità sulla morte del giovane romano, avvenuta nel 2009 mentre si trovava in custodia cautelare. Un caso sul quale non è stata ancora fatta chiarezza e la madre della vittima, dopo dieci anni di lotta, nel 2019 aveva scoperto di essersi ammalata. Lo confidò lei stessa sulle colonne del quotidiano “La Repubblica”, asserendo: “Pensavo fosse la sciatica che mi porto dietro da anni e infatti continuavo a incollarmi il carrello e le buste della spesa. Figurarsi, ho fatto per quarant’anni la maestra all’asilo, ho cresciuto due figli. Poi Ilaria ha detto: ‘Mamma, ora ti controlli’. E insomma, altro che sciatica. Va beh”.

STEFANO CUCCHI, MORTA LA MAMMA RITA CALORE. DISSE: “QUANDO PERDI UN FIGLIO, TE NE VAI CON LUI”

La mamma di Stefano Cucchi, peraltro, in quella circostanza aveva esternato il suo comprensibile e inenarrabile dolore per la scomparsa del figlio, paragonando la sofferenza che il ragazzo ha provato prima di spegnersi a quella che si trovava ad affrontare lei a causa della malattia, sopraggiunta all’improvviso.

In particolare, Rita Calore disse: “Quando perdi un figlio, muori con lui. E quindi, ecco perché dico ‘va beh’. Perché ogni mattina che mi sveglio ringrazio il Padre eterno che mi ha dato un altro giorno. E soprattutto penso che quello che è successo a me non è nulla rispetto a quello che hanno fatto a Stefano. Che sarà mai portare il busto, fare la chemio, i raggi?”.

