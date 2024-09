Belen Rodriguez commenta Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi: la frecciatina

Lunedì 2 settembre 2024 è partita la nuova edizione di Affari Tuoi con alla conduzione Stefano De Martino al posto di Amadeus. L’attesa per il debutto dell’ex ballerino come conduttore di un programma su Rai1 era tanta ed è stata premiata con degli ottimi ascolti, l’esordio è stato seguito da più di 4 milioni di telespettatori con il 25% di share. Molti volti noti hanno voluto fare l’in bocca al lupo’ al conduttore o dargli dei consigli e adesso è arrivata anche la reazione dell’ex moglie Belen.

Nel dettaglio, Belen Rodriguez ha commentato la conduzione di Stefano De Martino di Affari Tuoi con una frecciatina. Un ragazzo ha scritto sotto l’ultimo post della Rodriguez: “Vogliamo anche te ad Affari Tuoi“. La showgirl 38enne ha colto l’occasione per commentare tutto con ironia: “Non sono stati buon affari” seguito dall’emoticon che. Una frecciatina simpatica che sicuramente non infastidirà Stefano. Sono lontani, infatti, i tempi in cui entrambi si lasciavano accuse via social o nelle interviste tv e cartacee.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, come sono i rapporti oggi: il conduttore rompe il silenzio

I rapporti tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono decisamente più distesi negli ultimi mesi, lo stesso conduttore, di recente durante la conferenza stampa del suo programma ha rivelato: “Il nostro rapporto com’è adesso? A dire il vero non ci sono problemi e le cose vanno più che bene. La saluto e lei risponde sempre, scherzi a parte tra noi va tutto bene. La nostra relazione è sana e tranquilla. Siamo due genitori separati che amano il proprio figlio e che hanno un rapporto decisamente cordiale. E la verità è questa, va tutto benissimo”. I due hanno voltato pagina, la showgirl argentina oggi appare di nuovo serena e innamorata del suo nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano.