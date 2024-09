Belen Rodriguez – forse suo malgrado – è tra le regine del gossip; di certo non per sua volontà, ma i fari della cronaca rosa sembrano prediligere non poco l’attenzione sugli affari privati e sentimentali della showgirl e conduttrice argentina. Dopo Stefano De Martino ed Elio Lorenzoni, da diversi mesi la sua quiete corrisponde al nome del fidanzato Angelo Edoardo Galvano con cui, a dispetto di alcune voci, le cose sembrano procedere a gonfie vele.

Stefano De Martino: "Io e Belen Rodriguez? Ecco come sono oggi i rapporti"/ "Ho sentito Maria De Filippi e…"

Nelle ultime settimane si era infatti vociferato della possibilità che Belen Rodriguez e il fidanzato Angelo Edoardo Galvano fossero in crisi. La verità è però tutt’altra: niente nubi all’orizzonte e soprattutto nessun commento da parte dei diretti interessati. Tra l’altro, salvo le paparazzate delle ultime settimane, entrambi hanno fino ad ora evitato l’esposizione social forse proprio per evitare il circolo incontrollabile di notizie e curiosità.

Belen Rodriguez finisce sotto attacco dopo l'ultimo post su Instagram/ "Sembra Britney Spears"

Angelo Edoardo Galvano, commento al miele del fidanzato di Belen Rodriguez alla prima foto sui social

Ma come prosegue quindi la relazione tra Belen Rodriguez e il fidanzato Angelo Edoardo Galvano? Con una sorta di antifona risponde direttamente la conduttrice argentina che, per la prima volta, ha di recente pubblicato sui social una foto che immortala l’ingegnere con il quale da diversi mesi ha instaurato una piacevole frequentazione. Uno slide di istantanee e, tra di esse, anche il fidanzato Angelo Edoardo Galvano con quest’ultimo che non si è fatto remore nel palesarsi tra i commenti con parole inequivocabili. “Sos, mi muneca hermosa”, tradotto sarebbe: “Sos, mia bella bambolina”. Insomma, tenerezze social che non lasciano spazio a dubbi: l’amore tra Belen Rodriguez e il fidanzato Angelo Edoardo Galvano procede a gonfie vele.