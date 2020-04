Stefano De Martino contro Vittorio Feltri/ “Meridionali inferiori? È rimasto al 1800”

Pubblicità

Anche Stefano De Martino, ex ballerino del talent show di Canale 5 “Amici”, presentatore e compagno di vita di Belén Rodríguez, si è scagliato contro Vittorio Feltri, resosi protagonista di un’uscita davvero poco felice nel corso della trasmissione “Fuori dal Coro”, durante la quale ha dichiarato: “Molta gente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti, perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori“. Parole da cui il conduttore del programma, il giornalista Mario Giordano, si è prontamente dissociato (“No, direttore, non puoi dirlo questo!”), ricevendo la replica immediata del suo ospite (“Chissenefrega! Si arrabbino!”). Senza fare alcun riferimento diretto alle espressioni utilizzate da Feltri, De Martino ha scelto di pubblicare un post sul proprio profilo Facebook che sa tanto di replica alle frecciate poco gradite lanciate dal direttore di “Libero”. “Io mi ricordo poche cose della storia che studiavo a scuola – ha scritto il ballerino –, ma mi stava antipatico Metternich, un cancelliere austriaco dell’800 che, per disprezzare l’Italia, disse: ‘L’Italia è solo un’espressione geografica’, volendo intendere che, essendo divisa in tanti piccoli stati e staterelli, sempre occupati a litigare fra loro, non poteva avere nessuna considerazione”. Secondo Stefano De Martino Feltri è il nuovo Metternich? la risposta è sì: “A sentire certe dichiarazioni mi sembra che più di qualcuno sia rimasto fermo al 1800. Io, sinceramente, voglio guardare avanti”.



