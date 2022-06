Stefano De Martino/ “Debutto al cinema, ma la televisione è casa mia”

Stefano De Martino debutta al cinema con “Il giorno più bello”

Domani, giovedì 9 giugno, arriva al cinema “Il giorno più bello”, debutto alla regia di Andrea Zalone (storico collaboratore di Maurizio Crozza), remake della commedia francese “C’est la vie – Prendila come viene” del 2017 di Olivier Nakache ed Eric Tollerano. Il film segna anche il debutto come attore di Stefano De Martino: “Non sono diventato un attore. Mi sono avvicinato al mondo del cinema con uno spirito di curiosità, dopo dieci anni di televisione ormai quei ritmi li conosco, mentre quelli del cinema non li avevo mai sperimentati”, ha raccontato De Martino su Il Mattino. Il ballerino interpreta lo sposo Pier, ruolo che nell’originale francese era di Benjamin Lavernhe: “Ho dovuto recitare davvero perché ho poco in comune con il mio personaggio che è un egomaniaco “mammone”, mentre io sono andato via di casa a 16 anni”.

Stefano De Martino per una serata in discoteca?/ Svelato il cachet, quanto guadagna

Stefano De Martino: “Sento la televisione come la mia casa”

Sul set Stefano De Martino ha potuto mettere in mostra anche il suo talento nella danza, omaggiando anche Totò con un concorso di ballo vinto a Cuneo: “Nel film si è fatto in modo che la mia esperienza con la danza diventasse elemento parodistico. Il mio Pier è un impiegato frustrato che sogna il palcoscenico”. De Martino è orgoglioso del suo debutto come attore, ma è sul piccolo schermo che si sente più a suo agio: “Sento la televisione come la mia casa, mentre del teatro amo il fatto che sia un spettacolo dal vivo dove c’è sempre un imprevisto che ti obbliga a improvvisare”. Il prossimo 17 giugno il conduttore sarà in piazza del plebiscito a Napoli per “Uno come te – 30 anni insieme”, il concerto per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio. E dal 30 giugno girerà le piazze d’Italia con “Summer Hits – Musica dell’estate” su Rai 2.

LEGGI ANCHE:

Stefano De Martino, come va con Belen Rodriguez?/ La risposta spiazza tuttiStefano De Martino spiazza sul ritorno con Belen/ "Tutti hanno un amore tormentato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA