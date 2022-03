Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme/ “Evviva i cambiamenti”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme. L’ex ballerino di Amici e la modella argentina hanno ufficializzato da tempo il loro ritorno di fiamma, scatenando i fan e gli appassionati di gossip. La soubrette a quanto pare non ci ha messo molto a dimenticare il giovane hair stylist Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la secondogenita Luna Marì. Troppo forte ed intenso il legame con Stefano, con cui Belen Rodriguez naturalmente non ha mai interrotto del tutto i rapporti, complice anche la presenza del figlio in comune Santiago, che oggi ha nove anni. A vincere, quindi, sarebbe il sentimento intenso e profondo che lega De Martino e Belen, in barba alla pressioni mediatiche e all’interesse che i due volenti o nolenti alimentano a dismisura.

Stefano e Belen Rodriguez: perché si erano lasciati?/ Quelle divergenze caratteriali

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, una nuova fase della loro storia d’amore

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, di fatto, sta per entrare in una nuova fase. Una fase che in un certo senso strizza l’occhio al passato. Secondo i ben informati, infatti, il ballerino e la fotomodella si starebbero frequentando con l’atteggiamento tipico di chi si è appena innamorato. E sarebbe, questa, probabilmente la mossa vincente per un lieto fine. In questo senso la sorella di Belen, Cecilia, non ha dubbi che sia la volta buona. “Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti”, ha dichiarato dopo il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino.

