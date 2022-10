Stefano De Martino e Belen, perché in TV sono divisi dopo il ritorno?/ La scelta

Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino non assicura il ritorno al serale: c’entra il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez ?

Mentre impazza sui social la richiesta dei fan di una sua conferma nel ruolo di giudice al serale previsto al rinnovato talent che lo ha reso celebre, Amici 22 di Maria De Filippi, Stefano De Martino torna a raccontarsi, senza lesinare dichiarazioni su Belen Rodriguez. Il conduttore TV di Stasera tutto é possibile parla di sé, del ritorno di fiamma con la moglie vip Belen Rodriguez, la sua carriera, passando per la condotta TV della ritrovata coppia di coniugi, in occasione di un’intervista concessa a Vanity Fair. Per l’occasione, si dice incerto di un possibile ritorno nel ruolo di giudice all’atteso nuovo serale del talent che nell’edizione Amici 9 lo rendeva popolare nel ruolo TV di allievo ballerino, quello di Amici 22. Questo, dal momento che si direbbe impegnato come conduttore della quarta stagione di Stasera tutto é possibile e timoniere anche di altri progetti in cantiere , come il suo rinnovato varietà TV in arrivo, Bar stella. Da almeno un anno é sentimentalmente legato di nuovo alla storica moglie con cui convolava a nozze nel 2014, Belen Rodriguez, da cui non ha mai divorziato nonostante i vari tira e molla della coppia vip ad oggi susseguitesi negli anni. E in molti tra i fedeli fan si chiedono il motivo legato alla loro tendenza a non apparire insieme in tv, nonostante il ritorno di fiamma. Fa discutere la sensazione generale dei fan della coppia, che, nel mezzo di quasi un anno dal giorno della loro reunion, i due ritrovati coniugi sembrino evitarsi nel piccolo schermo, scegliendo di non apparire insieme in tv.

La scelta di Stefano De Martino e Belen Rodriguez sul loro operato in tv

Come accaduto in una recente puntata del rinnovato talk info satirico Le iene, che nonostante la conduzione di Belen Rodriguez ha visto Stefano De Martino apparire in solitaria in video. “Di vita privata se n’è parlato tanto in tutti questi anni- fa sapere nell’intervista, quindi, l’ex Amici, circa la condotta TV della ritrovata coppia che lui forma con la sexy Belen Rodriguez -. Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta. Ci impegniamo tanto nel nostro lavoro e cerchiamo di non alimentare questa cosa qui, anche perché credo che ormai siamo saturi tutti, non solo noi ma anche i lettori”. I due ritrovati coniugi e genitori vip di Santiago si tengono quindi lontani dalle fonti di gossip, mantenendo un low profile in generale e soprattutto via social rispetto alla vita privata, nonostante in TV, al Grande Fratello vip 7 ora sia protagonista l’ultimo ex di Belen, Antonino Spinalbese, da cui lei ha avuto la figlia Luna Marie dopo l’ultima rottura con il marito. “L’argomento è così esaurito ed esausto che abbiamo entrambi altre cose da dire -aggiunge l’ex Amici, parlando anche a nome di Belencita-. Cerchiamo di tenere il focus su quello che di buono cerchiamo di fare nel nostro lavoro”.

