Stefano De Martino e Mariacarla Boscono, è già finita?/ Lei beccata insieme all’ex…

La fresca storia d’amore tra Stefano De Martino e Mariacarla Boscono potrebbe essere già al capolinea. I due sono stati beccati per la prima volta insieme dopo un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige nelle foto pubblicate dal settimanale Chi nel numero dello scorso 28 ottobre. Tra De Martino e la top model sembrava esserci del tenero, anche se nelle successive settimane i due sono stati ben accorti a non farsi beccare nuovamente dai paparazzi, tenendosi dunque lontani dal gossip. Non ha funzionato con i fotografi che sono invece riusciti a beccare la Boscono insieme ad un affascinante uomo che non è però Stefano. Si tratta invece dell’ex della top model, un imprenditore di nome Guido.

Stefano De Martino e Mariacarla Boscono, una storia già al capolinea?

I paparazzi del settimanale Oggi hanno fotografato Mariacarla Boscono e il suo ex fidanzato a Roma. I due avrebbero trascorso un weekend nella Capitale e dopo un giro per le vie del centro, sarebbero tornati in un hotel a 5 stelle vicino Piazza del Popolo. Un avvistamento che lascia trasparire un rapporto più che amichevole: tra i due, infatti, non sono mancate effusioni in pubblico, per nulla preoccupati di essere visti in pubblico. Una complicità, la loro, che non pare essersi mai spenta. È dunque già finita con De Martino? Al momento il ballerino e conduttore non è espresso su questa relazione, d’altronde da sempre preferisce tenere la parte amorosa lontana dai riflettori, al contrario della sua ex moglie Belen Rodriguez che sta vivendo una bellissima storia d’amore ‘alla luce del sole’ con Antonino Spinalbanese.



