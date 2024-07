Stefano De Martino, la frecciatina: “Io amico di Arianna Meloni? Avrei fatto Sanremo 5 anni fa”/ Lo sfogo

Stefano De Martino, la frecciatina sul rapporto con Arianna Meloni

A poche ore dall’ufficialità della sua conduzione di Affari Tuoi, il conduttore partenopeo ha commentato anche le sirene circolate sul suo conto nei mesi scorsi, quando si è vociferato di un ipotetico sbarco al Festival di Sanremo già a breve giro di posta, forte anche della stima che Arianna Meloni, sorella della Premier, in molti sostengono che l’ascesa in Rai di Stefano De Martino sia dovuta proprio a uno speciale feeling tra i due, ma l’ex marito di Belèn Rodriguez ha voluto mettere tutti a tacere sulla questione, il volto di Stasera tutto è possibile ha risposto a tono sulla questione: “Se fossi stato amico di Arianna Meloni, avrei fatto Sanremo cinque anni fa” ha detto togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

La kermesse musicale sembra comunque rientrare nei piani futuri di Stefano De Martino, che nel nuovo contratto siglato con la Rai avrebbe una clausola proprio con asterisco alla rassegna musicale più importante d’Italia, e chissà che già il prossimo febbraio non possa salire sul palco dell’Ariston come spalla di Carlo Conti in una delle serate.

Stefano De Martino promette: “Nessuna rivoluzione ad Affari Tuoi”

A partire dal prossimo settembre il conduttore tornato all’amore dopo Belen, sbarcherà nelle case d’Italia ogni sera, subito dopo il TG1 e prima dell’appuntamento di prima serale, riproponendo il gioco dei pacchi, e le aspettative su Affari Tuoi saranno senza dubbi molto alte visto il successo eccezionale riscosso da Amadeus nella scorsa edizione, durante la presentazione dei palinsesti però il volto di Rai1 ha voluto mettere le cose in chiaro: “Mi piaceva l’idea di farmi trovare dagli italiani al rientro dalle vacanze, è bellissimo. I pacchi saranno ecosostenibili, perché ritorniamo ai pacchi di carta, è un programma green, nessuna novità, Affari tuoi è un grande classico, è un’automobile, io semplicemente entro, raddrizzo lo specchietto, sistemo lo schienale, ma la macchina è sempre la stessa” ha assicurato.

E sempre riguardo al celebre game show De Martino ha svelato che è difficile fare paragoni, visto che ogni conduttore ha la sua storia e il proprio modo di porsi al pubblico, ma quello che è certo è che l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi troverò la sua formula, magari chiedendo consigli proprio alla presentatrice che lo ha lanciato.











