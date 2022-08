Stefano de Martino ha il covid, come sta?/ Spunta una story di Belen…

Stefano De Martino, come sta? Ostacolo Covid superato?

Stefano De Martino come sta? Si è ripreso dal covid? Il quesito assilla i fan dell’ex danzatore e conduttore napoletano, che in questi giorni avrebbe dovuto prendere parte ad una serata in una nota discoteca di Forte dei Marmi. La positività al coronavirus, ovviamente, ha fatto slittare tutto. Ad annunciarlo è stata la direzione del Twiga, che aveva spiegato che il ballerino non sarebbe stato presente alla serata, a differenza di quanto annunciato precedentemente. Stefano De Martino, dal canto suo, si è chiuso in un religioso silenzio, senza fornire aggiornamenti al pubblico. Ci ha pensato però la sua compagna Belen a fornire informazioni sullo stato di salute dell’ex ballerino di Amici.

Stefano De Martino felice e sorridente nelle stories di Belen Rodriguez

Nelle scorse ore, infatti, la modella argentina ha realizzato una serie di Instagram Stories dove si è mostrata assieme a tutta la sua famiglia, sull’Isola di Albarella, nella splendida villa in cui sta trascorrendo le vacanze di questo torrido agosto. Alla cena c’erano ovviamente i figli di Belen, ma anche Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Veronica Cozzani, Gustavo Rodriguez, Jeremias e Deborah Togni. Ed ecco che finalmente, venerdì 12 agosto, riappare nelle stories anche il mitico Stefano De Martino. Il conduttore napoletano, evidentemente, è di nuovo in salute. E nella clip postata da Belen si mostra sorridente, allegro e spensierato.

