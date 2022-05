Stefano De Martino/ “Risposare Belen Rodriguez? Un matrimonio basta e avanza”

Stefano De Martino: debutta al cinema!

Stefano De Martino il 9 giugno debutta al cinema con “Il giorno più bello” di Andrea Zalone, accanto a Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido e Fiammetta Cicogna. Ma il ballerino napoletano si sente più un conduttore che un attore: “La conduzione rappresenta meglio me e le mie passioni. Ma resterò un giovane conduttore fino a 55 anni, i tempi in Italia sono questi. Mi prenderò il lusso di essere un debuttante per altri 20 anni: mi concederanno qualche errore in più”, ha detto in una lunga intervista al Corriere della Sera. De Martino ha condotto “Made in Sud”, “Stasera tutto è possibile” e “Bar Stella”, un omaggio al bar di suo nonno a Torre Annunziata. Prima di diventare conduttore De Martino ha fatto il ballerino, seguendo le orme del padre: “Come tutti i figli d’arte ho avuto una repulsione per la danza e ho voluto prima provare gli altri sport. Poi accompagnando in bici alla scuola di danza mia sorella Adelaide, che ha cinque anni meno di me, mi sono innamorato anch’io. Ho cominciato a 10 anni, ero l’unico studente della mia scuola a fare danza”.

A18 anni Stefano De Martino era al Broadway Dance Center. Poi è arrivato ad Amici: “Avevo fatto un’audizione con la Scuola Del Balletto Di Toscana, ma quando ho visto il costo degli affitti sono tornato a Napoli un po’ sconfitto: la vita da artista non me la potevo permettere. Amici è stato l’ultima chance che mi sono dato”, ha ricordato al Corriere della Sera. Nonostante siano passati tanti anni dalla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, De Martino è ancora molto legato alla conduttrice: “Mi confronto spesso con lei e so che è un piccolo grande lusso per il mio mestiere. Prima delle grandi decisioni la chiamo”. Ad Amici aveva anche iniziata una relazione con Emma Marrone, con cui è rimasta in ottimi rapporti. Ora Stefano De Martino è tornato con Belen Rodriguez, sua ex moglie che aveva sposato nel 2012: “In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro”. Il giorno più bello della sua vita resta la nascita del figlio Santiago: “Mi ha catapultato nella vita adulta da un secondo all’altro. Con lui provo a essere un padre presente, cerco di costruirmi una quotidianità, non credo ai grandi gesti”. Stefano e Belen si risposeranno? “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”, ha concluso il conduttore.

