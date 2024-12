Stefano De Martino continua a conquistare un successo dopo l’altro da quando è approdato in Rai, sta facendo faville anche ad Affari Tuoi nei panni di conduttore dopo l’addio di Amadeus. Il programma è sempre più amato e seguito, in termini di ascolti sta raggiungendo risultati da record. C’era chi non credeva che avrebbe avuto così tanto successo ma si sono dovuti ricredere, infatti come conduttore sta dimostrando un grande talento e con il suo modo di fare sta facendo breccia nel cuore di moltissimi telespettatori.

Nonostante ad oggi è considerato il ‘pupillo’ della Rai Stefano De Martino tornerà presto a Mediaset, non si tratta di un passaggio bensì di un’ospitata. Maria De Filippi lo ha infatti invitato nei panni di ospite nella nuova stagione di C’è Posta per Te e lui non ha certo rifiutato. In moltissime occasioni ci ha tenuto a precisare quanto sia legato alla conduttrice e quanta stima provi nei suoi confronti. Più volte ha ammesso che deve a lei la crescita professionale perché è sempre stato un esempio per lui in tutti questi anni.

Stefano De Martino torna a C’è Posta per Te: le anticipazioni piacciono ai fan

Il noto conduttore napoletano in questi anni è approdato spesso nella trasmissione di Maria De Filippi come ospite. Stando alle anticipazioni rivelate da ‘Superguida Tv’ C’è Posta per te 2025 andrà in onda in prima serata su Canale 5 dopo l’Epifania e saranno tanti gli ospiti ‘vip’.

Sul sito si legge che durante la registrazione di martedì 16 dicembre 2024 in studio si sono presentati tre cantanti e un presentatore molto amato che in passato è stato un allievo del talent di Canale 5. Di chi si tratta? De Il Volo e Stefano De Martino. L’indiscrezione non è certo passata inosservata, moltissimi fan del noto conduttore hanno già commentato, questi non vedono l’ora di rivederlo a C’è Posta per te. Con il suo modo di fare, la sua simpatia e il suo splendido sorriso di sicuro catturerà non poco l’attenzione dei telespettatori.

