Stefano De Martino svela come sono i rapporti con l’ex moglie Belen Rodriguez

È un periodo d’oro per Stefano De Martino. Il conduttore sta per dare il via ad una nuova e importante avventura, che lo vedrà alla conduzione di Affari Tuoi, il suo primo show quotidiano. Proprio oggi, 27 agosto, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del quiz show, durante la quale i giornalisti hanno posto alcune domande a Stefano, e tra queste non è mancata una sul suo rapporto con l’ex moglie Belen Rodriguez.

Il conduttore non si è tirato indietro e ha anzi svelato che i rapporti con Belen sono buoni: “Il mio rapporto con Belén? Va tutto benissimo, la saluto e lei risponde, quindi tutto bene. – ha spiegato De Martino, concludendo – Abbiamo una relazione tranquilla come due genitori separati e cordiali.” Rapporti cordiali, dunque, ma nulla di più. Stefano, dunque, spegne il gossip sul nascere, e fa capire che il suo interesse ora è quello di concentrarsi sul lavoro.

Stefano De Martino svela di aver sentito Maria De Filippi e Amadeus prima dell’esordio ad Affari Tuoi: “Ecco cosa mi hanno detto”

A proposito di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha rivelato di aver sentito Amadeus, ex conduttore dello show di Rai 1: “Ci siamo scambiati dei messaggi. – ha rivelato – Scherzavamo sul fatto che noi facciamo sempre una staffetta. È la seconda volta, infatti, che prendo in eredità un suo programma. Ogni volta che c’è questo passaggio, finora ha portato bene a entrambi. Amadeus ha lasciato STEP per iniziare la strada verso i cinque Sanremo. Speriamo che porti bene a entrambi, gli ho detto. Lui mi ha fatto un grande in bocca al lupo e mi ha detto: ‘Vedrai che ti divertirai’.

Amadeus non è l’unico che Stefano ha sentito prima di questo suo esordio. Non è mancato, infatti, l’in bocca al lupo della sua ‘mentore’: “Con Maria De Filippi ho sempre un filo diretto, un privilegio che la vita mi ha regalato. È una donna di un’esperienza e intelligenza fuori misura e dall’alto della sua lucidità mi ha incoraggiato. – ha detto Stefano, rivelando poi le parole della conduttrice – Ha detto: ‘Secondo me ti diverti’. E ha aggiunto: ‘La partita non la giochi nella prima settimana o nel primo mese: è una cosa che si fa nel tempo e troverai il tuo modo’”.