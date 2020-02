Stefano Di Battista, marito Nicky Nicolai/ Un amore nato grazie alla musica

Le coppia che unisce Stefano Di Battista e Nicky Nicolai è una delle tante che sono nate all’insegno della musica. Lui è un sassofonista conosciuto in tutto il mondo, lei ha una voce lirica che ha già conquistato il cuore di milioni di ammiratori. E hanno debuttato insieme come artisti alcuni anni fa, nel Festival di Sanremo condotto da Paolo Bonolis grazie al brano Che mistero è l’amore. “Mi aveva invitato un’amica a un concerto di Rossana Casale al laghetto dell’Eur, durante l’estate romana. Era il ’91, una vita fa. E sul palco c’era lui, ma a dire il vero io non lo avevo notato per niente”, ha dichiarato la cantante a La Repubblica. Sarà Di Battista a realizzare di essere passato inosservato alcune ore più tardi, quando i due iniziano a parlare durante una cena al ristorante. “Non aveva neanche capito che ero uno dei musicisti sul palco”, racconta, “pensava fossi un tecnico del suono”. La scintilla però è scattata, anche se Cupido è riuscito a portare a segno la sua freccia con molta fatica. All’inizio infatti Stefano stava antipatico a Nicky e una volta conquistata non sono mancati altri dubbi: la colpa è degli anni di differenza che li dividono. “Alla fine l’ho convinta e tra un ‘lascia e prendi’ ci siamo sposati nel 2003”, conclude lui. Il lieto fine quindi c’è stato. Eccome.

Stefano Di Battista, marito Nicky Nicolai: uno scarso amore per i social network

Stefano Di Battista non è di certo un appassionato di social e si può intuire con estrema facilità intercettando il suo profilo su Instagram. Pochissime foto e tutte datate e soprattutto nulla di personale. Si può dire la stessa cosa anche della moglie Nicky Nicolai, che fa a gara per essere più assente della sua dolce metà. Forse più attiva su Twitter, è raro che interagisca sulle varie piattaforme per parlare con i suoi ammiratori. Oggi, sabato 22 febbraio 2020, Nicky Nicolai sarà ospite di Una storia da cantare e i fan potranno assistere alla sua esibizione. Al suo fianco potrebbe esserci persino Di Battista, con cui collabora ormai da tempo e con cui ha già avuto modo di farsi vedere alla fine dello scorso gennaio a Trani, in occasione della quarta edizione di Jazz & Dintorni, un festival organizzato dal Teatro Impero, dalla Music Art Managemeent e dal Babalù. Di Battista invece si unirà a Walter Ricci per il concerto che terrà a Napoli in occasione del Jazz Winter 2020. I due si troveranno gomito a gomito al Teatro Acacia, dove proporranno alcuni duetti. Fra cui anche quelli realizzati in occasione dell’album Stories del cantante napoletano, dove hanno interpretato melodie come Guarda che luna di Fred Buscaglione e molte altre.

