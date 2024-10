Emanuela Folliero e la storia con Stefano D’Orazio: “Ci presentò un amico e poi…”

Forse non tutti sanno che in passato Stefano D’Orazio ebbe una storia d’amore con Emanuela Folliero. Dunque la showgirl, ricordando i suoi grandi amori in una intervista al Corriere della Sera, non ha potuto non menzionare l’ex fidanzato D’Orazio, venuto a mancare ormai quattro anni fa. Sul musicista dei Pooh, scomparso per una complicazione da Covid ed una malattia pregressa, la presentatrice ha ricordato con affetto il primo incontro e il loro rapporto. “Ci presentò un nostro amico ad un concerto dei Pooh: mi aveva invitata a cena Da Vittorio, a Bergamo. E poi usando i tovaglioli di stoffa mi scriveva frasi d’amore. E diceva “Tanto con quel che costano'”.

La relazione si arenò prima del previsto, ciononostante Stefano ed Emanuela sono sempre rimasti in ottimi rapporti. Tra i motivi della rottura “progetti di vita differenti”, spiega la Follieri. “Ci lasciammo con un brindisi davanti ad una coppia di amici”, racconta ancora Emanuela.

Come è morto Stefano D’Orazio, gli ultimi giorni in ospedale e il ricordo di Emanuela Folliero

Per quanto riguarda la morte del batterista dei Pooh, Emanuela sottolinea lo spirito sempre positivo di Stefano D’Orazio, che anche in ospedale era sempre scherzoso, malgrado la situazione. “Faceva delle battute a sua moglie, una sera poi trovai un bracciale che Stefano aveva regalato a mio figlio. Poche ore dopo è morto”, il ricordo della Follieri.

Stefano D’Orazio è morto all’età di settantadue anni, dopo una lotta con una malattia pregressa e dopo aver contratto il coronavirus in piena pandemia. “Si stava curando ma il covid ha compromesso tutto”, spiegò la moglie del musicista. “Era in via di guarigione quando è risultato positivo al Covid che ha compromesso irrimediabilmente il suo stato di salute”, fu il comunicato della famiglia.