Stefano D’Orazio, ex compagno di Emanuela Folliero/ “Era la persona più educata e perbene…”

Stefano D’Orazio ed Emanuela Folliero hanno avuto una storia d’amore tantissimi anni fa. Una relazione che ha lasciato un dolcissimo ricordo in entrambi che sono rimasti sempre legati da un affetto sincero. Un amore che, con il tempo, si è trasformato in amicizia coinvolgendo i rispettivi partner. Al matrimonio di Stefano D’Orazio con Tiziana, infatti, tra gli invitati c’era proprio Emanuela Folliero che, dopo la morte del batterista dei Pooh, non ha nascosto il proprio dolore.

Dopo la scomparsa di Stefano D’Orazio, infatti, nelle varie interviste, Emanuela Folliero ha sempre ricordato con grandissimo affetto l’ex Pooh che porta sempre nel cuore. “Mio marito era amicissimo di Stefano e io sono legatissima a Titti. Era assolutamente chiaro che tra noi era rimasto un grande affetto”, ha detto in una delle varie interviste la Folliero.

Emanuela Folliero e le dolci parole per Stefano D’Orazio

Grande affetto e dolci ricordi di Stefano D’Orazio nel cuore di Emanuela Folliero che non dimentica i momenti condivisi con lui sia da fidanzata che da amica. “Era un vero gentleman. Era la persona più educata e perbene della vita. Ma anche un battutista nato. Non credo di aver mai riso tanto nella mia vita. Davvero in fin dei conti la nostra storia è durata solo due anni e mezzo, quindi quello che ha contato di più è stata l’amicizia, la complicità, l’allegria. Un filo che non si è mai spezzato”, ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa.

Un rapporto unico e importante quello che hanno avuto D'Orazio e la Folliero che ha sempre avuto rapporti anche con la moglie Tiziana.











